Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала

Извор:
Курир
03.02.2026
15:37
Коментари:0
Контроверзни тибетански духовни вођа Далај Лама у Лос Анђелесу освојио је своју прву Греми награду, у 90. години, у категорији за најбољу аудио-књигу, нарацију и приповиједање. Награда му је додијељена за дјело "Медитација: Размишљања Његове Светости Далај Ламе".
Далај Лама, који већ деценијама живи у егзилу у Индији, познат је по свом ангажману за аутономију Тибета, који Кина сматра дијелом своје територије.
"Признање примам са захвалношћу. Не видим ово као нешто лично већ као признање наше заједничке универзалне одговорности. Искрено вјерујем да су мир, саосјећање, брига за животну околину и разумијевање јединства човјечанства битни за колективну добробит свих осам милијарди људских бића", изјавио је Далај Лама путем друштвених мрежа.
Награђено дјело Медитација: Размишљања Његове Светости Далај Ламе укључује умјетнике попут Руфуса Вејнврајта, који је примио награду у име духовног вође, и Меги Роџерс. Књига се састоји од десет тема на енглеском језику, уз музичку пратњу коју су креирали умјетници као што су канадско-амерички музичар Руфус Вејнврајт и индијски мајстор сарода Амжад Али Кан.
Сцена
Novi skandal Dalaj Lame: Pipkao Lejdi Gagu - VIDEO
Далај Лама је у финалу побиједио остале номиноване, међу којима су били комичар и водитељ Тревор Ноа, судија Врховног суда САД Кетанџи Браун Џексон и музичар Фаб Морван из групе Milli Vanilli.
Кина је оштро реаговала на додјелу награде Далај Лами, оцјењујући да је ово политички потез усмјерен против кинеске политике, те да Греми церемонија служи као инструмент анти-кинеске пропаганде.
Далај Лама је током живота био умијешан у неколико скандала. На једном јавном догађају у Дарамшали у Индији пољубио је дјечака у уста и замолио га да му "посиса језик". Његова канцеларија је касније издала саопштење у којем се извињава, наводећи да је радило о "невином и разиграном начину задиркивања" који је погрешно схваћен. Тибетански активисти су то тумачили као културни неспоразум, напомињући да је плажење језика традиционални тибетански поздрав.
Свијет
Užas! Dalaj Lama poljubio dječaka u usta i tražio da mu "sisa jezik"
Прије неколико година Далај Лама је изјавио за BBC да би, уколико га наслиједи жена, она морала да буде "веома привлачна", јер би у супротном "била од мале користи", што је такође изазвало критике и извињење.
(Курир)
Свијет
8 ч0
Србија
8 ч0
Свијет
8 ч0
БиХ
8 ч2
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму