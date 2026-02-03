Logo
Познато када ће Европска комисија дати приједлог прелазног рјешења за превознике

Танјуг

03.02.2026

15:29

Превозници протестују
Представници свих директората Европске комисије и министри земаља Западног Балкана потврдили су на данашњем састанку са превозницима да је рјешавање проблема професионалних возача у друмском саобраћају хитно и ЕК је заказала за другу недјељу фебруара нови састанак на коме ће бити представљено прелазно рјешење.

- Због хитности ситуације и протеста који су одржани, Европска комисија заказује састанак радне групе за другу недељу фебруара која ће дати предлог за прелазно рјешење. У радној групи ће поред представика државе бити и по један члан представника превозника, амбасаде у Бриселу и Транспортне заједнице - наведено је саопштењу Пословног удружења Међународни транспорт из Београда.

На данашњем онлајн састанку у Бриселу који је био посвећен проблемима са којима се возачи из овог региона суочавају након увођења система ЕЕС у Европској унији, речено је да нова стратегија доноси рјешење за које је потребно више мјесеци да би се спровело у дјело и да треба брже реаговати како би се нашло прагматично рјешење које не захтјева измене аката, а даје рјешење за тренутну ситуацију са професионалним возачима.

Наглашава се и да је Европска комисија дала посебан контакт земљама Западног Балкана за даљу комуникацију око проблема 90/180.

Пословно удружење Међународни транспорт истиче и да су представници Европске комисије тражили да се хитно након састанка пошаље приједлог.

На дневном нивоу ће Европска комисија, како додају имати контакте са амбасадорима земаља Западног Балкана у Бриселу ради давања повратних информација и да се због важности теме очекује изјава за новинаре од Европске комисије.

- На састанку су представници Европске комисије поменули протесте који су у претходној недјељи били организовани од стране превозника Западног Балкана и истакли велики негативан утицај на европску економију. Представници Србије и Босне и Херцеговине су више пута поновили да, уколико се не зауставе хапшења и депортације професионалних возача, може се очекивати још већи револт превозника и понављање блокада у блиском периоду - наглашава се у саопштењу.

Како је наведено, на састанцима Србију представља министар за европске интеграције Немања Старовић, који је између осталог предложио рјешење у виду посебног упутства контролним органима земаља Шенгена за прелазни период.

