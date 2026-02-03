Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

03.02.2026
14:12
Коментари:0
План јапанске владајуће коалиције за враћање војних титула које су некада користиле оружане снаге прије и током Другог свјетског рата изазвао је расправу о послијератном пацифистичком идентитету земље.
Од оснивања СДФ-а 1954. године, Јапан је намјерно усвојио називе чинова који су дистанцирали модерне снаге од царске војске.
Изрази попут "први официр на терену" замијенили су старије титуле попут "пуковник", одражавајући послијератни пацифистички идентитет земље.
Иако енглески преводи већ одговарају глобалним стандардима, заговорници плана вјерују да би враћање традиционалне јапанске терминологије ојачало морал и сигнализирало признање СДФ-а као легитимне "националне одбрамбене снаге".
Приједлог је наводно произашао из споразума између владајуће Либерално-демократске странке (ЛДП) и њеног коалиционог партнера, Јапанске иновацијске странке (Исхин), који су тврдили да би се Снаге самоодбране (СДФ) требале више ускладити с "међународним стандардима".
Коалиција планира спровести промјене до краја 2026. године, извијестили су локални медији прошле седмице, преноси "Индепендент".
