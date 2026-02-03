Logo
Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

03.02.2026

14:12

Коментари:

0
Фото: Aleksandar Pasaric/Pexels

План јапанске владајуће коалиције за враћање војних титула које су некада користиле оружане снаге прије и током Другог свјетског рата изазвао је расправу о послијератном пацифистичком идентитету земље.

Од оснивања СДФ-а 1954. године, Јапан је намјерно усвојио називе чинова који су дистанцирали модерне снаге од царске војске.

Изрази попут "први официр на терену" замијенили су старије титуле попут "пуковник", одражавајући послијератни пацифистички идентитет земље.

Иако енглески преводи већ одговарају глобалним стандардима, заговорници плана вјерују да би враћање традиционалне јапанске терминологије ојачало морал и сигнализирало признање СДФ-а као легитимне "националне одбрамбене снаге".

Приједлог је наводно произашао из споразума између владајуће Либерално-демократске странке (ЛДП) и њеног коалиционог партнера, Јапанске иновацијске странке (Исхин), који су тврдили да би се Снаге самоодбране (СДФ) требале више ускладити с "међународним стандардима".

Коалиција планира спровести промјене до краја 2026. године, извијестили су локални медији прошле седмице, преноси "Индепендент".

