Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака

Извор:
Танјуг
03.02.2026
14:02
Тужилаштво у Лилу данас је саопштило да је 10 мушкараца оптужено у случају педофилног криминала почињеног уз хемијско омамљивање петогодишњег дјечака.
Оптужена су 10-орица мушкараца, старих од 29 до 50 година, саопштило је тужилаштво, преноси Фигаро.
Поред озбиљности дјела почињених над петогодишњим дјечаком, осумњичени се такође гоне за "тешка злостављања или чинове окрутности над домаћим животињама" и за "сексуални напад у групи на домаћу животињу", преноси БФМ.
Истрага је отворена 15. фебруара 2025. године, а према саопштењу тужилаштва, петогодишње дијете, "повезано са одраслим мушкарцима преко свог оца", претрпијело је током те вечери "сексуално насиље отежано употребом хемијских супстанци".
Отац дјечака, оптужен посебно за "инцестуозни сексуални напад на малолетну особу млађу од 15 година", такође је био жртва силовања и сексуалног напада исте вечери.
Тужилаштво у Лилу је 22. фебруара 2025. године затражило ангажовање истражног судије за дела почињена у периоду од новембра 2024. до 14. фебруара 2025, укључујући "силовање и сексуално злостављање са давањем супстанце жртви, без њеног знања, како би се нарушила способност расуђивања или контрола њених поступака".
Истрага се, такође, води за "силовање и сексуално злостављање са мучењем или чиновима варварског понашања" и "давање малољетнику млађем од 15 година, без његовог знања, супстанце која може да наруши способност расуђивања или контролу поступака ради почињења силовања или сексуалног злостављања".
Најстрожа казна која може да буде изречена је доживотни затвор прецизира тужилаштво у Лилу.
Девет особа се налази у притвору, док је један од главних оптужених извршио самоубиство 21. јуна 2025. док је био у притвору.
Дјечак је повјерен мајци (отац је био разведен прије догађаја) и обезбијеђена му је психолошка помоћ, наводи тужилаштво.
