Logo
Large banner

Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака

Извор:

Танјуг

03.02.2026

14:02

Коментари:

0
Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака
Фото: Unsplash

Тужилаштво у Лилу данас је саопштило да је 10 мушкараца оптужено у случају педофилног криминала почињеног уз хемијско омамљивање петогодишњег дјечака.

Оптужена су 10-орица мушкараца, старих од 29 до 50 година, саопштило је тужилаштво, преноси Фигаро.

Поред озбиљности дјела почињених над петогодишњим дјечаком, осумњичени се такође гоне за "тешка злостављања или чинове окрутности над домаћим животињама" и за "сексуални напад у групи на домаћу животињу", преноси БФМ.

Истрага је отворена 15. фебруара 2025. године, а према саопштењу тужилаштва, петогодишње дијете, "повезано са одраслим мушкарцима преко свог оца", претрпијело је током те вечери "сексуално насиље отежано употребом хемијских супстанци".

Босиљак и лимун

Савјети

Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!

Отац дјечака, оптужен посебно за "инцестуозни сексуални напад на малолетну особу млађу од 15 година", такође је био жртва силовања и сексуалног напада исте вечери.

Тужилаштво у Лилу је 22. фебруара 2025. године затражило ангажовање истражног судије за дела почињена у периоду од новембра 2024. до 14. фебруара 2025, укључујући "силовање и сексуално злостављање са давањем супстанце жртви, без њеног знања, како би се нарушила способност расуђивања или контрола њених поступака".

Истрага се, такође, води за "силовање и сексуално злостављање са мучењем или чиновима варварског понашања" и "давање малољетнику млађем од 15 година, без његовог знања, супстанце која може да наруши способност расуђивања или контролу поступака ради почињења силовања или сексуалног злостављања".

Најстрожа казна која може да буде изречена је доживотни затвор прецизира тужилаштво у Лилу.

Девет особа се налази у притвору, док је један од главних оптужених извршио самоубиство 21. јуна 2025. док је био у притвору.

Дјечак је повјерен мајци (отац је био разведен прије догађаја) и обезбијеђена му је психолошка помоћ, наводи тужилаштво.

Подијели:

Тагови:

Силовање

dječak

zlostavljanje djece

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра натпросјечно топло

Друштво

Сутра натпросјечно топло

10 ч

0
Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!

Савјети

Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!

10 ч

0
Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон

Свијет

Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон

10 ч

0
Ђовани Мпетши Перикар

Тенис

Тенисер повриједио сам себе на бизаран начин - ВИДЕО

10 ч

0

Више из рубрике

Макрон: У току припреме за разговор са Путином

Свијет

Макрон: У току припреме за разговор са Путином

10 ч

0
Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон

Свијет

Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон

10 ч

0
Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе

Свијет

Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе

11 ч

0
Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner