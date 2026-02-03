Logo
Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!

03.02.2026

13:49

Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!
Фото: Jason Deines/Pexels

Ако имате напад панике који није превише интензиван, можете га спријечити уз помоћ једноставног трика, тврди психолог у видеу објављеном на ТикТоку.

Напади панике могу укључивати:

знојење цијелог тела или дланова

убрзан рад срца

дрхтање

осјећај малаксалости

страх од смрти

Џенифер Андерс, психолог из Колорада, објавила је видео у ком показује своју методу за заустављање напада панике. Видео је до сада погледало 2,7 милиона људи.

У свом трику, Џенифер користи лимун као средство за тренутно решење.

Када осјетите напад панике:

Исциједите лимун

Ставите га у уста

Андерс објашњава:

"Овај трик уноси свест у тијело и садашњи тренутак, што је средство за уземљење. Због киселости лимуна, уста се скупљају и ваша пажња се скреће са негативних мисли на околину. Лимун у овом случају помаже да се повежете са својим окружењем".

Она наглашава да овај трик не помаже код напада панике због изузетно интензивних искустава, већ је намењен за лакше епизоде панике.

