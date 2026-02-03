Logo
Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Извор:

Блиц

03.02.2026

10:28

Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Пањ насред дворишта или травњака често је ситница која временом прерасте у велики проблем.

Косачица запиње, терен је нераван, а из пања стално избијају нови изданци. Умјесто тешких машина, багера и дробилица, постоји једноставна и провјерена метода коју користе вртлари – бушење рупа у пању и додавање горке, или Епсом соли.

Ова техника не уклања пањ преко ноћи, али паметно убрзава природан процес пропадања, тако да се пањ временом осуши, ослаби и на крају лако уклони без великог хаоса у дворишту.

Зашто пањ не треба игнорисати

Када посијечемо дрво, прича се не завршава резом. Пањ и коријење још неко вријеме остају "живи систем" у земљи. Из њих могу ницати нови изданци који црпе воду и хранљиве материје из тла, а око пања се земља често збија и постаје неравна. На травњаку то значи слабији раст траве, чешће сушење љети и сталне проблеме приликом кошења или окопавања.

Lisice

Регион

Ухапшен начелник граничне полиције: Писао себи прековремене сате

Ручно вађење пања често је прави мали грађевински подухват – коријење је дубоко, дрво тврдо, а приступ отежан, нарочито у мањим двориштима или близу ограде. Зато се у пракси све чешће комбинује механички приступ са методама које постепено убрзавају труљење дрвета.

Бушење рупа и Епсом со – шта се заправо дешава у дрвету

Епсом со, односно магнезијум-сулфат, у вртларству се често користи због свог ефекта дехидратације. Она везује воду и помаже да се дрво полако исуши. Када се пањ просуши, његово ткиво постаје крхкије, а ивице се лакше одвајају алатом.

Кључ је у стрпљењу – овд‌је се не ради о "чаролији преко ноћи". Реални рокови мјере се мјесецима, а не нед‌јељама. Брзина пропадања зависи од величине пања, врсте дрвета и услова у којима се налази, попут изложености сунцу и дренаже тла.

Према савјетима стручњака, хемијски третмани могу убрзати разградњу дрвета за око 20 до 30 одсто. Још бољи ефекат постиже се када се истовремено омогући природно труљење – повећањем површине, присуством влаге, ваздуха и азота, чиме се вријеме чекања може скратити и до 50 одсто.

Важно упозорење за врт и двориште

Стручне савјетодавне службе наглашавају да хемијска средства не треба доживљавати као брзо рјешење. Иако соли могу убрзати распадање, оне могу негативно утицати на микроорганизме који природно разграђују дрво. Због тога се савјетује умјерена употреба и комбиновање са природним методама.

У истом контексту често се помиње и калијум-нитрат, познат као салитра, који такође "извлачи" воду из пања. Међутим, он се често повезује са каснијим паљењем пања, што у дворишту носи озбиљне безбједносне ризике и не препоручује се.

Како изгледа паметан приступ уклањању пања

Циљ ове методе није да се пањ "утопи" хемијом, већ да се постепено исуши и ослаби, како би се касније могао лако разломити и извадити у комадима. Уз мало стрпљења, резултат је двориште без пања, без тешке механизације и без оштећења травњака.

За многе власнике кућа и викендица, управо зато је ова метода постала испробано и провјерено рјешење – једноставно, приступачно и довољно ефикасно да пањ с временом потпуно нестане из врта, преноси Блиц.

