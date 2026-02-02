Logo
Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

02.02.2026

14:10

Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Поступак је врло прост: у чашу сипајте хладну воду, а затим пажљиво додајте кашичицу кафе на површину. Важно је да се не мијеша. Затим само посматрајте шта се дешава у наредних неколико минута.

Постоји један једноставан кућни тест који може да вам открије да ли је кафа коју пијете заиста чиста или је помијешана са јефтинијим замјенама попут јечма, ражи или цикорије. Не захтијева никакву посебну опрему, само чашу хладне воде и кашичицу мљевене кафе.

Ако кафа остане да плута на површини и споро се натапа, ријеч је о правој, чистој кафи. Зрна кафе садрже природна уља и лакша су од воде, па им треба више времена да потону. Вода ће остати углавном бистра, без наглог тамњења.

Ако прах, међутим, брзо падне на дно и вода одмах почне да се боји у тамно браон, врло је вјероватно да кафа садржи додатке попут прженог јечма, ражи или других житарица. Такве мјешавине су теже, брзо упијају воду и моментално пуштају боју.

Овај тест није лабораторијски прецизан, али може бити добар сигнал потрошачима. У пракси се често дешава да јефтиније кафе, нарочито оне без јасног поријекла или са сумњиво ниском цијеном, садрже разне додатке који мијењају укус, арому и квалитет напитка.

Ако вам кафа одмах потоне – пијете превару, а не кафу!

Кафа

Савјети

