Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

Кухињски сунђер одавно није само алат за прање судова. Све чешће се користи као практично кућно помагало за рјешавање ситних, али упорних проблема.
Један од таквих трикова везан је за замрзивач, мјесто гдје се вишак влаге с временом претвара у лед и домаћицама доноси непотребну гњаважу.
Обичан сунђер за судове може помоћи да се смањи лед у замрзивачу и продужи вријеме између одмрзавања. Сазнајте како овај једноставан трик функционише и зашто га све више људи користи.
У замрзивачу се стално ствара кондензација. Она настаје због разлике у температури, честог отварања врата и намирница које се чувају без амбалаже. Та влага се постепено претвара у наслаге леда, због којих уређај ради слабије, троши више енергије и мора чешће да се одмрзава.
Обичан кухињски сунђер може да упије влагу захваљујући својој порозној структури. Ако ставите по један сув сунђер у сваку фиоку замрзивача, он ће почети да скупља вишак кондензата. Замрзивач ће радити као и иначе, али ће ниво влаге унутра бити приметно мањи.
Када је влаге мање, лед се спорије ствара, зидови и посуде дуже остају чисти, а потреба за одмрзавањем замрзивача се значајно смањује. Сунђер не утиче на храну и не омета циркулацију ваздуха. Важно је само да повремено провјерите његово стање и замијените га када се натопи.
Овај трик не захтјева никаква посебна средства ни вјештине. Довољан је један сунђер да побољша микроклиму у замрзивачу и учини његово коришћење једноставнијим и практичнијим. Понекад се управо најједноставнија рјешења покажу као најефикаснија.
