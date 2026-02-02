Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Извор:
Адан Бануелос - бивши дечко Беле Хадид - ухапшен је за викенд у Тексасу због јавног пијанства, истиче "Page Six". Из притвора у ондашњем граду Ведерфорду пуштен је након што је уплатио мању кауцију.
У питању је био износ од 386 долара.
Шок сцена одвила се убрзо пошто је потврђено да Бела и Адан нису више заједно. Раскинули су послије око двије године свакако турбулентне везе.
Манекенка и каубој били су и пословно повезани — заједно су куповали коње вриједне више милиона долара, што раскид сад чини значајно компликованијим.
Веза Беле Хадид и њеног, сада већ бившег дечка - каубоја је завршена након двије године, наводно због прељубе, као и да је иницијатор раскида био Адан.
Интернетом круже теорије да је до раскида дошло јер је ухваћена у наводној афери са глумцем Тејлором Шериданом, који је игром случаја ожењен.
Како се у једном од видеа на ТикТоку наводи, једна од најљепших жена свијета гостовала је у популарној серији "Јелоустоун" те је тако упловила у тајну аферу са глумцем још у децембру 2024, ако не судити по "блинд итем-у", преноси Мондо.
@celebritea.blinds Bella Hadid’s Boyfriend DUMPED Her Over Taylor Sheridan AFFAIR | Source: @entylawyer crazydaysandnights.net, agcwebpages.com | Everything in this video is alleged. #bellahadid #bellahadidboyfriend #taylorsheridan #bellahadidyellowstone #blinditems ♬ original sound - celebritea.blinds
