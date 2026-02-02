Logo
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

СРНА

02.02.2026

12:35

0
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном
Фото: Борислав Здриња

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић на данашњем састанку у Бањалуци са амбасадором Словачке у БиХ Романом Хлобеном изразила је пуну опредјељеност институција Српске ка дијалогу, очувању мира и стабилности.

Тришић Бабић је на састанку одржаном у Бањалуци истакла да су досљедно поштовање Дејтонског споразума и уважавање легитимних интереса свих конститутивних народа претпоставка ефикасног функционисања институција на свим нивоима власти.

Саговорници су оцијенили да је досадашња сарадња Републике Српске и Словачке успјешна и истакли да очекују да ће у будућности, кроз имплементацију постојећих и дефинисање нових пројеката од обостраног интереса, она бити додатно унапређена, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

Током састанка, размијењена су мишљења и о осталим актуелним политичким и економским темама у Републици Српској и БиХ, као и о односима у свијету који су глобално веома сложени.

Ana Trišić Babić

Дејтонски споразум

