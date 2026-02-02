Logo
Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

Извор:

РТ Балкан

02.02.2026

13:51

Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја
Фото: Танјуг/АП

Шеф руске државе Владимир Путин је у више наврата истакао да је Руска Федерација отворена за дијалог са Европом у онолико широком формату колико су за то спремни сами Европљани, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.

Он је нагласио да Русија није била иницијатор прекида било ког вида комуникације са Европом.

"Нисмо ми били иницијатори обустављања било каквих облика комуникације, у било ком формату. Иницијатори су били Европљани", истакао је Песков.

Мирјана Пајковић

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

Додао је да Москва дијели став о неопходности постојања канала за дијалог између Русије и Европе, те да је идеју о могућем повратку дијалогу оцијенио као разумну.

"Ако сада таква здрава мисао почиње да се враћа, ми то можемо само да поздравимо", поручио је Песков новинарима.

Такође, према његовим ријечима, у овом тренутку не постоји никаква конкретна информација у вези са организацијом могућег контакта између предсједника Русије Владимира Путина и предсједника Француске Емануела Макрона, преноси РТ Балкан.

