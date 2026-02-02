Колико треба да траје поподнево спавање

02.02.2026
"Вријеме за спавање" је често синоним за бебе и малу дјецу јер им је најпотребније за правилан раст и развој. Одрасли обично немају заказане дремке у свом свакодневном животу, али да ли би требало?
Научна истраживања препоручују кратак сан током дана како бисте боље обавили поподневне задатке и повећали продуктивност. Тако да, дремка је одличан начин да повратите енергију док не поправите распоред спавања.
“Када спавате дуже од 30 минута, теже је да се разбудите, углавном тада имате осјећај омамљености у односу на буђење из лакшег сна”, говори др Сафиа Кан, специјалиста за поремећаје спавања, за Everyday Health.
Дакле, према савјету стручњака дријемка треба да буде кратка, односно да не траје дуже од 30 минута. Кан наглашава да вам није потребна снажна дријемка да бисте нормално функционисали ако имате здрав распоред спавања, али је и у том случају то повремено корисно.
Сматра се да је најбоље вријеме за спавање током дана, или у току јутра, или рано поподне, јер нас циркадијални ритмови чине склонијим дубоком сну касније током дана. Такође, претходно треба избјегавати кофеин, шећер и масну храну.
(НовостиМагазин)
