За смртоносну болест нема лијека: Расте број обољелих

Извор:

Блиц

02.02.2026

11:06

За смртоносну болест нема лијека: Расте број обољелих
Фото: Unsplash

Индија се поново суочава са Нипах вирусом, једним од најопаснијих патогена који се периодично појављују на потконтиненту. У држави Западни Бенгал потврђено је пет обољелих, сви су повезани са приватном болницом у Барасату, док је мушкарац који се сматра првим случајем преминуо прије него што су стигли резултати тестирања.

Ситуација је додатно осетљива јер су заражени искључиво здравствени радници, љекари и медицинске сестре, што озбиљно компликује одговор система. Власти су брзо идентификовале око 200 особа које су биле у контакту са обољелима. Половина њих већ је пребачена у карантин и остаће у изолацији 21 дан, колико траје максимални период инкубације. Сви тестови за сада су негативни, али епидемиолози наглашавају да се развој ситуације мора пратити из сата у сат. Сада су се, како јављају тамошњи медији, појавила још два нова случаја.

Нипах вирус најчешће потиче од воћних слијепих мишева и може се пренијети директно међу људима или конзумацијом контаминиране хране. Први пут је откривен 1999. године у Малезији и од тада се повремено јавља у Индији, Бангладешу и на Филипинима. Посебно је проблематичан јер на почетку подсјећа на грип, а затим може нагло прећи у тешка респираторна и неуролошка стања, укључујући запаљење мозга, нападе и кому.

Према подацима World Health, смртност се креће од 40 до 75 одсто, а вакцине и специфичне терапије не постоје. Лијечење је искључиво супортивно, што додатно појачава страх од сваке нове појаве вируса.

Двоје пацијената из актуелног кластера пребачено је у специјализовану болницу у Колкати. Медицинска сестра, према званичницима, има стабилнију клиничку слику, док је други пацијент у изразито тешком стању. Стручњаци упозоравају да избијања попут овог показују колико брзо Нипах може да поремети здравствени систем, нарочито када су међу првима погођени управо они који би требало да заштите друге.

Нови случајеви у Западном Бенгалу још једном подсјећају на опасност коју овај вирус носи, али и на важност раног препознавања, заштитне опреме у болницама и брзог реаговања епидемиолошких тимова. Индијске власти поручују да је ситуација „под контролом“, али опрез остаје на највишем нивоу, преноси Блиц.

Тагови:

neizliječive bolesti

Индија

smrtonosni virus

zaraženi

Коментари (0)
