Ограничена употреба сирупа: Хитно се огласила Агенција за лијекове

Извор:

Курир

02.02.2026

06:00

Коментари:

0
Ограничена употреба сирупа: Хитно се огласила Агенција за лијекове

Агенција за лијекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) ограничила је употребу лијека "тегретол" .

Ограничења се односе на сируп за новорођенчад испод четири недјеље старости, рођене у термину или испод 44 недјеље постменструлане старости за пријевремено рођене бебе.

"Ограничење у примјени лијека уведено је јер одређена супстанца у лијеку може довести до озбиљних нежељених реакција. Детаљније и о овом случају, али и о најновијим подацима о броју пријављених нежељених дејстава на лијекове у прошлој години", говорила је магистар фармације Јелена Митрашиновић из Агенције за лијекове и медицинска средства Србије.

На сајту АЛИМС-а објављено је саопштење о ограниченој употреби лијека "тегретол", за бебе до четири недјеље старости, у облику сирупа.

Обавијештени су љекари и сви који су укључени у процес прописивања или примјене овог лијека. Исто је урађено у другим државама које на тржишту имају овај сируп, пише "Курир".

