Ограничена употреба сирупа: Хитно се огласила Агенција за лијекове

Извор:
Курир
02.02.2026
06:00
Коментари:0
Агенција за лијекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) ограничила је употребу лијека "тегретол" .
Ограничења се односе на сируп за новорођенчад испод четири недјеље старости, рођене у термину или испод 44 недјеље постменструлане старости за пријевремено рођене бебе.
Остали спортови
Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона
"Ограничење у примјени лијека уведено је јер одређена супстанца у лијеку може довести до озбиљних нежељених реакција. Детаљније и о овом случају, али и о најновијим подацима о броју пријављених нежељених дејстава на лијекове у прошлој години", говорила је магистар фармације Јелена Митрашиновић из Агенције за лијекове и медицинска средства Србије.
На сајту АЛИМС-а објављено је саопштење о ограниченој употреби лијека "тегретол", за бебе до четири недјеље старости, у облику сирупа.
Сцена
Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку
Обавијештени су љекари и сви који су укључени у процес прописивања или примјене овог лијека. Исто је урађено у другим државама које на тржишту имају овај сируп, пише "Курир".
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму