Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице

Извор:

Б92

01.02.2026

18:29

Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице
Фото: Pixabay

Висок крвни притисак представља један од главних фактора ризика за кардиоваскуларне болести, које су и даље водећи узрок смртности на нашим просторима.

Иако се код неких људи развија без јасног узрока, стручњаци истичу да правилна исхрана може имати пресудну улогу у његовој контроли.

Како би се смањио ризик од хипертензије, препоручује се ограничавање уноса хране богате засићеним мастима и натријумом. Управо скривена со у намирницама које свакодневно конзумирамо често представља највећи проблем — нарочито када је ријеч о индустријски прерађеној храни.

Нова студија истраживача са Медицинског факултета Џонс Хопкинс указује да план исхране са ниским садржајем натријума и засићених масти, познат као ДАСХ дијета, може значајно допринијети снижењу крвног притиска код особа са дијабетесом типа 2.

Кисели краставчићи

Омиљени додатак сендвичима може бити директно повезан с повишеним крвним притиском.

Иако садрже одређене хранљиве састојке, кисели краставчићи имају изузетно висок садржај натријума.

"Један велики кисели краставац садржи више од двије трећине идеалне дневне количине натријума за одраслу особу", упозорава регистрована дијететичарка Девон.

Кокосово уље

Често се представља као здравија алтернатива путеру или масти, али нутриционисти упозоравају на опрез.

Кокосово уље садржи око 90 одсто засићених масти, што је више него у путеру, говеђој или свињској масти.

Професор Волтер Вилет са Харвардске школе јавног здравља истиче да прекомјеран унос засићених масти може негативно утицати на здравље срца.

Хљеб

Мало ко хљеб повезује с високим садржајем соли, али управо он може значајно допринијети дневном уносу натријума.

Једно парче хљеба у просјеку садржи између 100 и 200 милиграма натријума, што значи да сендвич може обезбиједити и до половине препоручене дневне количине.

висок притисак

kiseli krastavci

