Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Извор:

АТВ

01.02.2026

17:37

Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Стручњаци за кибернетичку безбједност упозоравају на могућу будућу технолошку прекретницу познату као “Дан Q”, када би квантни рачунари могли постати способни разбити постојеће облике дигиталне енкрипције.

Тиме би била угрожена сигурност финансијских трансакција, војних комуникација и приватних података који нису заштићени постквантном криптографијом.

Дан Q не означава искључиво неки конкретан датум, већ тренутак када квантна технологија почиње представљати стварну пријетњу дигиталној сигурности. Процјене о томе када би се то могло догодити знатно се разликују.

Док неки стручњаци сматрају да би се ризик могао појавити већ за двије године, други вјерују да такви компјутери неће постојати још деценијама.

Упркос различитим процјенама, сви се слажу да припреме морају започети одмах, пише "Дејли Мејл".

"Припреме морају почети већ данас"

За разлику од класичних рачунала која користе битове, квантни компјутери раде с кубитима који могу бити у више стања истовремено, што им омогава рјешавање изузетно сложених проблема знатно брже. Управо би се та снага могла искористити за разбијање енкрипције која данас штити глобалне дигиталне системе.

Др Клои Мартиндејл са Универзитета у Бристолу процјењује да би Дан Q могао наступити у сљедећих двије до 20 година те упозорава на стратегију “прикупи сада, дешифруј касније”, у којој се шифрирани подаци прикупљају данас како би се разбили у будућности.

"Влада или фирма с довољно снажним квантним рачунаром могла би дешифровати те измијенити све што се шаље интернетом било гдје у свијету", каже она.

Неки стручњаци упозоравају да би пријетња могла постати стварна већ у сљедећих пет до десет година.

Џејсон Сороко из компаније "Сектиго" истиче:

"Највећа заблуда је да се то никада неће догодити и да квантни компјутери никада неће бити пријетња”.

Додаје да би такав технолошки пробој вјероватно остао државна тајна.

Владе већ планирају прелаз на сигурније системе енкрипције. Британски Национални центар за кибернетичку сигурност циља на завршетак тог процеса до 2035, док амерички НИСТ препоручује рок до 2030, што показује неусклађеност процјена.

Са друге стране, дио знанственика сматра да се опасност преувеличава.

Др Дамиано Абрам са Универзитета у Единбургу истиче да би могла постојати и физичка граница величине стабилних квантних рачунара те да Дан Q можда никада неће наступити.

Упркос тој неизвјесности, стручњаци закључују да је могући ризик довољно велик те да би се постквантна криптографија морала почети уводити већ данас.

