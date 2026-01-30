Прождрљива врста извршила инвазију на Јадран

Извор:
Венецијанска лагуна суочава се с драматичном инвазијом медузе Мнемиопсис леидyи, познате и као "морски орах", која се размножила у огромним количинама.
Она зачепљује рибарске мреже и прождире кључне дијелове морског ланца исхране. Ова желатинозна животиња, поријеклом из западног Атлантика, највјероватније је стигла у Јадран баластним водама теретних бродова, а затим брзо колонизовала велике дијелове венецијанске лагуне.
Научници са Универзитета у Падови и италијанског Националног института за океанографију и примијењену геофизику (ОГС), у двогодишњем истраживању објављеном у часопису Estuarine, Coastal and Shelf Science у јануару 2026. године, утврдили су да је ова врста сада распрострањена широм цијеле лагуне и да се налази на листи 100 најштетнијих инвазивних врста на свијету.
Позната је и по томе што једе сопствено потомство. Међутим, главна пријетња не лежи у њеном изгледу, већ у апетиту. Изузетно је прождрљива и храни се рибљим јајима, ларвама риба и планктоном - основним елементима екосистема лагуне.
Рибари већ пријављују озбиљне проблеме. Медузе зачепљују мреже, што отежава риболов и смањује улов. Јадранска рибарска индустрија, вриједна милијарде евра и позната по узгоју шкољки, дагњи и других морских плодова, суочава се са све већим губицима.
Научници упозоравају да климатске промјене додатно погоршавају ситуацију. Топлије воде и оптималан ниво салинитета стварају идеалне услове за масовно размножавање у касно прољеће и током касног љета и ране јесени.
"Текуће климатске промјене могле би створити све повољније услове за ову врсту, повећавајући њено присуство у великим групама и ризик за читав екосистем лагуне", наводе аутори студије.
Ово није први инвазивни уљез у Јадрану. Регион се већ бори са експлозијом популације плавих ракова, још једне атлантске врсте која је такође стигла баластним водама. Плави ракови кидају шкољке, дагње и рибарске мреже, наносећи милионске штете, преноси Дејли мејл.
