Logo
Large banner

Прождрљива врста извршила инвазију на Јадран

Извор:

Агенције

30.01.2026

21:07

Коментари:

0
Прождрљива врста извршила инвазију на Јадран
Фото: Pexels

Венецијанска лагуна суочава се с драматичном инвазијом медузе Мнемиопсис леидyи, познате и као "морски орах", која се размножила у огромним количинама.

Она зачепљује рибарске мреже и прождире кључне дијелове морског ланца исхране. Ова желатинозна животиња, поријеклом из западног Атлантика, највјероватније је стигла у Јадран баластним водама теретних бродова, а затим брзо колонизовала велике дијелове венецијанске лагуне.

Научници са Универзитета у Падови и италијанског Националног института за океанографију и примијењену геофизику (ОГС), у двогодишњем истраживању објављеном у часопису Estuarine, Coastal and Shelf Science у јануару 2026. године, утврдили су да је ова врста сада распрострањена широм цијеле лагуне и да се налази на листи 100 најштетнијих инвазивних врста на свијету.

Позната је и по томе што једе сопствено потомство. Међутим, главна пријетња не лежи у њеном изгледу, већ у апетиту. Изузетно је прождрљива и храни се рибљим јајима, ларвама риба и планктоном - основним елементима екосистема лагуне.

Отежава риболов и смањује улов

Рибари већ пријављују озбиљне проблеме. Медузе зачепљују мреже, што отежава риболов и смањује улов. Јадранска рибарска индустрија, вриједна милијарде евра и позната по узгоју шкољки, дагњи и других морских плодова, суочава се са све већим губицима.

Научници упозоравају да климатске промјене додатно погоршавају ситуацију. Топлије воде и оптималан ниво салинитета стварају идеалне услове за масовно размножавање у касно прољеће и током касног љета и ране јесени.

"Текуће климатске промјене могле би створити све повољније услове за ову врсту, повећавајући њено присуство у великим групама и ризик за читав екосистем лагуне", наводе аутори студије.

Ово није први инвазивни уљез у Јадрану. Регион се већ бори са експлозијом популације плавих ракова, још једне атлантске врсте која је такође стигла баластним водама. Плави ракови кидају шкољке, дагње и рибарске мреже, наносећи милионске штете, преноси Дејли мејл.

Подијели:

Тагови:

Италија

Јадранско море

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Туристи преварени вјештачком интелигенцијом, тражили непостојеће атракције

Наука и технологија

Туристи преварени вјештачком интелигенцијом, тражили непостојеће атракције

1 д

0
Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција

1 д

0
Роботска рука

Наука и технологија

Из Русије стиже роботска рука која "чита мисли"

2 д

0
Откривена нова потенцијално настањива планета: "Веома узбудљиво"

Наука и технологија

Откривена нова потенцијално настањива планета: "Веома узбудљиво"

2 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner