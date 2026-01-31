Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Извор:
Увођење Фискализације 2.0 донијело је бројне изазове предузетницима, али и нову прилику за сајбер преваранте.
Користећи несигурност и недовољно искуство корисника, криминалци шаљу лажне имејлове који изгледају као званична обавјештења дигиталних посредника.
Такве поруке садрже линкове попут „Преузми документа“, који воде на лажне интернет странице. Уношењем корисничког имена и лозинке, корисници несвјесно предају своје податке преварантима.
Савјети
Из Центра за сигурнији интернет упозоравају да ниједна легитимна услуга не тражи унос лозинке путем линка из имејла. Савјетује се да се увијек провери домен сајта, да се за пријаву користи ручни унос адресе или букмарк, као и да се одмах промијени лозинка уколико су подаци већ унијети, преноси Дневник.хр.
