Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Запад жели да унесе раздор у стратешко партнерство Русије и Кине, али то неће успјети, изјавио је секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу.
- Запад даноноћно сања о томе како да направи раздор у стратешком партнерству наших држава. Желим још једном да нагласим да Москва и Пекинг неће сједити скрштених руку и толерисати тако нешто - рекао је Шојгу.
Он је додао да земље Запада по правилу своје поступке оправдавају наводном пријетњом из Русије и Кине.
Шојгу је данас допутовао у Кину на разговоре са кинеским министром спољних послова Ванг Јијем.
