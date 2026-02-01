Logo
Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Извор:

СРНА

01.02.2026

17:55

Запад жели да унесе раздор у стратешко партнерство Русије и Кине, али то неће успјети, изјавио је секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу.

- Запад даноноћно сања о томе како да направи раздор у стратешком партнерству наших држава. Желим још једном да нагласим да Москва и Пекинг неће сједити скрштених руку и толерисати тако нешто - рекао је Шојгу.

Он је додао да земље Запада по правилу своје поступке оправдавају наводном пријетњом из Русије и Кине.

Шојгу је данас допутовао у Кину на разговоре са кинеским министром спољних послова Ванг Јијем.

Таг:

Сергеј Шојгу

