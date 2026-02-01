01.02.2026
16:38
Коментари:0
Одбојност пољског руководства према свему руском преузело је примат, а доминирају русофобна осјећања, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Није тајна да чланови пољског руководства имају своје тумачење историје. Сјећам се када смо још радили заједно на случају `Катин`, чак смо основали заједничку групу за историјска питања у којој су биле веома стручне особе", рекао је Песков.
Он је додао да су у то вријеме двије земље покушале да постигну заједничко разумијевање историје.
"Није успјело. Мржња према свему руском преовладала је међу члановима пољског руководства, а та русофобна осјећања су и данас доминантна", истакао је Песков.
Свијет
Медведев о Зеленском: Нема му спаса
Катински масакр је био масовно погубљење готово 22.000 пољских војника, полицајаца и интелектуалаца, које је извршила совјетска тајна полиција 1940. године.
Жртве су углавном били ратни заробљеници, сахрањени у масовним гробницама, посебно у Катинској шуми близу Смоленска.
Иако је руска Државна дума 2010. године признала улогу Русије у масакру, он је остао значајан извор историјских и политичких међувладиних тензија између Русије и Пољске.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму