Песков: Није успјело, мржња је преовладала

01.02.2026

16:38

Песков: Није успјело, мржња је преовладала
Фото: Танјуг/АП

Одбојност пољског руководства према свему руском преузело је примат, а доминирају русофобна осјећања, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Није тајна да чланови пољског руководства имају своје тумачење историје. Сјећам се када смо још радили заједно на случају `Катин`, чак смо основали заједничку групу за историјска питања у којој су биле веома стручне особе", рекао је Песков.

Он је додао да су у то вријеме двије земље покушале да постигну заједничко разумијевање историје.

"Није успјело. Мржња према свему руском преовладала је међу члановима пољског руководства, а та русофобна осјећања су и данас доминантна", истакао је Песков.

Володимир Зеленски

Свијет

Медведев о Зеленском: Нема му спаса

Катински масакр је био масовно погубљење готово 22.000 пољских војника, полицајаца и интелектуалаца, које је извршила совјетска тајна полиција 1940. године.

Жртве су углавном били ратни заробљеници, сахрањени у масовним гробницама, посебно у Катинској шуми близу Смоленска.

Иако је руска Државна дума 2010. године признала улогу Русије у масакру, он је остао значајан извор историјских и политичких међувладиних тензија између Русије и Пољске.

