У двије несреће погинуло 16 људи, 30 повријеђених

Шеснаест људи је погинуло, а 30 повријеђено у двије саобраћајне несреће у Турској, саопштиле су данас турске власти.
Једна несрећа, аутобуска, догодила се у Анталији, великом туристичком граду на југу Турске.
"Возач аутобуса нажалост није преживио упркос свим напорима. Девет људи је страдало", написао је на друштвеним мрежама гувернер Анталије Хулуси Сахин.
Аутобус, који је превозио 34 путника из Текирдага за Анталију, преврнуо се данас прије подне у 10.20 по локалном времену поред ауто-пута, који је постао клизав због кише, рекао је гувернер и додао да је 25 људи повријеђено.
Седам људи је погинуло, а пет је повријеђено у другој несрећи у Бурдуру, на ауто-путу Анталија-Испарта на југу Турске, јавила је турска приватна новинска агенција ДХА, пренијели су француски медији.
