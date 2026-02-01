Logo
Large banner

У двије несреће погинуло 16 људи, 30 повријеђених

Извор:

Агенције

01.02.2026

16:36

Коментари:

0
У двије несреће погинуло 16 људи, 30 повријеђених
Фото: Pexels

Шеснаест људи је погинуло, а 30 повријеђено у двије саобраћајне несреће у Турској, саопштиле су данас турске власти.

Једна несрећа, аутобуска, догодила се у Анталији, великом туристичком граду на југу Турске.

"Возач аутобуса нажалост није преживио упркос свим напорима. Девет људи је страдало", написао је на друштвеним мрежама гувернер Анталије Хулуси Сахин.

Nadal-Rafael

Тенис

Доктор саопштио Рафаелу Надалу да има ову неизљечиву болест

Аутобус, који је превозио 34 путника из Текирдага за Анталију, преврнуо се данас прије подне у 10.20 по локалном времену поред ауто-пута, који је постао клизав због кише, рекао је гувернер и додао да је 25 људи повријеђено.

Седам људи је погинуло, а пет је повријеђено у другој несрећи у Бурдуру, на ауто-путу Анталија-Испарта на југу Турске, јавила је турска приватна новинска агенција ДХА, пренијели су француски медији.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Turska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Медведев о Зеленском: Нема му спаса

Свијет

Медведев о Зеленском: Нема му спаса

7 ч

0
Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

Свијет

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

8 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

9 ч

0
Лавров: То није наша брига

Свијет

Лавров: То није наша брига

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner