Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

01.02.2026

17:44

Фото: Unsplash

Није тајна да доста познатих личности нема факултетску диплому, али многи од њих немају ни диплому из средње школе.

Александра Пријовић

Једна од највећих музичких звијезда, Александра Пријовић нашла се на листи колегиница са основном школом.

Она је почела са пјевачком каријером као веома млада, а као ученица средње школе појавила се у такмичењу "Звезде Гранда".

То Александру није спријечило да оствари завидну музичку каријеру.

Када је каријера кренула узлазном путањом, Александра је прешла на ванредно школовање, да би га на крају потпуно запоставила. Александра је била солидна ученица, али је више занимало пјевање од школе.

Едита Арадиновић

Едита Арадиновић први пут се појавила у такмичењу "Звезде Гранда", а потом се прославила и као чланица групе "Министарке".

edita aradinovic screenshot instagram

Сцена

Едита Арадиновић проговорила о другом стању

Иако има успјешну каријеру и неоспоран музички таленат, школа јој није ишла од руке. Похађала је техничку школу за дизајн коже, али је пут одвео на другу страну.

Северина

Северина је једна од пјевачица које су завршиле само основну школу. Она је уписала средњу музичку школу у Сплиту, али ју је брзо напустила, тако да ни она има само основно образовање.

Верица Шерифовић

Легенда народне музике, Верица Шерифовић, напустила је школу да би се посветила музичкој каријери.

Док је похађала Прву крагујевачку гимназију, наступала је са својим рођаком гд‌је је гостовала широм бивше Југославије, па самим тим није имала довољно времена да се посвети образовању. Иако је била добар ђак, прекинула је школовање.

Дара Бубамара

Пјевачица Дара Бубамара актуелна чланица жирија "Звезде Гранда" још у основној школи показала је интересовање за музику и глуму.

Учланила се у хор са 11 година гд‌је је почела да учествује у манифестацијама као што је "Музички тобоган" гд‌је је пјевала и имитирала познате личности. Толико је вољела пјевање да је морала да жртвује редовно школовање. Пјевачица је ванредно завршила средњу саобраћајну школу.

Злата Петровић

Злата Петровић раније је открила да није прочитала ниједну књигу. Она је као веома млада започела каријеру са својом мајком. Она има само основну школу, јер је њен живот имао други правац.

"Нисам јурила диплому младости и нисам погрешила", рекла је једном приликом Злата Петровић.

Весна Змијанац

Весна Змијанац власница је много хитова. Основну школу је завршила у Краљеву, али потом је завршила и дактилографски курс.

Чињеница је да су све пјевачице које су започеле каријеру младе запоставиле школу, па и Весна Змијанац која је натјерала своју ћерку да прво заврши факултет, па онда да се посвети пјевању, преноси Гранд.

