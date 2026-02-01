Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

01.02.2026
16:51
Коментари:0
Недјељама уназад, Мина Костић и њен вјереник Мане Ћурувија Каспер привлаче велику пажњу медија, а данас су гости популарне емисије „Недељно поподне са Леом Киш“.
Као и увијек, пар је у емисији одговарао на питања са "папрића", а Мина Костић је све изненадила када није знала одговор на једно математичко питање.
"Моје питање је колико је 7×5? Чекај да размислим", рекла је она.
Каспер је током разговора открио детаље о њиховим будућим плановима, док је Мина причала како доживљава свог партнера и шта јој значи њихова веза.
Сцена
Мина испратила Каспера у Америку
"Још нисмо прецизирали, али планирамо љето, јесен", рекао је он, на шта ће Мина:
"Он се родио као дипломата, али ја га лијепо пратим", пише Гранд.
Каспер је такође отворено говорио о грешкама из прошлости, признајући искуства која су га обликовала и научила важним животним лекцијама:
"Пуно тога бих мијењао, али не можемо се враћати уназад, знамо у садашњости шта нећемо радити у будућности и понављати грешке из прошлости".
Поред њих, у емисији су учествовали и бројни познати пјевачи и пјевачице.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму