Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

Извор:

Агенције

31.01.2026

21:57

Новак Ђоковић још једном је доказао да је најбољи, а у петак, 30. јануара, је савладао противника Јаника Синера и успио да се пласира у финале Аустралијан опена што је један у низу његових успјеха.

Новаку је највећа подршка породица, а иако ријетко износе детаље из приватног живота, његов и Јеленин однос годинама интригира јавност.

Бојана Бањац

Србија

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

Јелена Ђоковић је пре неколико година снимала Новаков тренинг за друштвене мреже, а тада је дошло до свађе коју су милиони видјели у њеном преносу уживо.

Пред крај лајва је дошло до препирке коју и данас многи памте, а Новак је узео Јелени телефон из руке.

"Како се понашаш, мајке ти? Хвала, љубави, хвала ти! Је л' тако треба да кажеш", рекла је тада Јелена.

"Кад ми људи кажу да смо савршени, одмах одговорим да нисмо. Ја сам јако своја и није ме брига шта ће околина да каже. Када смо Новак и ја заједно, то смо заиста ми, и када смо посвађани и када смо у љубави. То је емоција која је природна и драго ми је што можемо да будемо своји", рекла је Јелена тада и додала:

"Новак је јако аутентичан. Ми смо од 18. године заједно. Моја сестра се одселила прије осамнаест година, ја сам с мојим мужем исто толико, ми смо род рођени. Не видим да је то нешто што ми радимо због јавности. Сјећам се када смо се посвађали у неком лајву прије пар година. Била сам трудна и емотивна, а он је у том моменту био груб. Одреаговала сам како сам одреаговала. Послије када сам размишљала, запитала сам се: 'Боже, је л' стварно људи мисле да је нама све мед и млијеко'. Ипак, мислим да не мисле, али вјероватно је то она врста пројекције - ако ја тежим успјеху, слави, новцу, ваљда је тамо боље. Онда виде да тамо негдје исто има проблема и да није све тако сјајно и бајно. Најбитније је да се човјек освијести ко је и шта је, јер ми заправо не знамо ко смо", савјетовала је Јелена и открила да су Новак и она дуго глумили.

Бојана Бањац

Сцена

Гдје је данас Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у Епстајновим документима

"Колико дуго смо ми глумили да се прилагодимо. Да сам се ја трудила да се допаднем тој јавности, која је од мене очекивала не знам ни ја шта и да се свима допаднем, не знам да ли би Новак освануо, што кажу, јер то би морало негдје да се испољи у кући. Он је сваки пут све бољи, што значи да ми одлично функционишемо, али и ја сам боља. Нас двоје, што смо успјели да будемо своји заједно, али и одвојено, за мене је то највећи успјех. Ако ће неко да тежи нечему, нека тежи да буде свој, јер то нема цијену", закључила је Јелена Ђоковић за К1.

