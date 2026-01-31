Logo
Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

31.01.2026

21:41

Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у документима Џефрија Епстајна
Позната српска манекенка из Новог Сада Бојана Бањац наводно се помиње у документима повезаним са Џефријем Епстајном.

Она је учествовала у једном популарном шоу који је емитован 2011. године у Србији.

Није често присутна у јавности, а каријеру је након шоуа наставила успјешно да гради и ван оквира Србије.

Гдје је данас

Медији су писали да се Бојана Бањац недавно удала за дугогодишњег партнера.

Ово је позната Српкиња која се помиње у Епстајновим фајловима

О њеном приватном животу нису познати многи детаљи, осим онога што је дијелила на друштвеним мрежама.

Српска љепотица тренутно гази четвртом деценијом живота, а кад је учествовала у шоу имала је 19 година. Гдје се данас налази прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Објављени нови фајлови

Више од 3 милиона докумената објављено је у најновијој тури фајлова везаних за покојног америчког милијардера и осуђеног сексуалног преступника, а међу њима се наводно налази и фотографија српског пасоша једне познате српске љепотице.

У фајловима се наводно налазе и њене фотографије, али и фотографије пасоша, као и мејл адреса. Већина тих фотографија налази се и на Инстаграм профилу познате српске љепотице.

Како преносе медији, документи наводно указују на то да се њено име појављује у мејловима у којима је наводна агенција предлагала потенцијалне моделе Епстајну.

Међутим, не постоји доказ о директној комуникацији између српске љепотице и Џефрија Епстајна!

Битно је напоменути да присуство њеног имена у овим документима не значи да је била жртва нити да је на било који начин учествовала у незаконитим активностима.

Подаци из докумената указују искључиво на то да су њени лични подаци дијељени од стране треће стране.

Бојана Бањац

Džefri Epstajn

