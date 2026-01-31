Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

Извор:
Позната српска манекенка из Новог Сада Бојана Бањац наводно се помиње у документима повезаним са Џефријем Епстајном.
Она је учествовала у једном популарном шоу који је емитован 2011. године у Србији.
Није често присутна у јавности, а каријеру је након шоуа наставила успјешно да гради и ван оквира Србије.
Медији су писали да се Бојана Бањац недавно удала за дугогодишњег партнера.
Ово је позната Српкиња која се помиње у Епстајновим фајловима
О њеном приватном животу нису познати многи детаљи, осим онога што је дијелила на друштвеним мрежама.
Српска љепотица тренутно гази четвртом деценијом живота, а кад је учествовала у шоу имала је 19 година. Гдје се данас налази прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Више од 3 милиона докумената објављено је у најновијој тури фајлова везаних за покојног америчког милијардера и осуђеног сексуалног преступника, а међу њима се наводно налази и фотографија српског пасоша једне познате српске љепотице.
У фајловима се наводно налазе и њене фотографије, али и фотографије пасоша, као и мејл адреса. Већина тих фотографија налази се и на Инстаграм профилу познате српске љепотице.
Како преносе медији, документи наводно указују на то да се њено име појављује у мејловима у којима је наводна агенција предлагала потенцијалне моделе Епстајну.
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали
Међутим, не постоји доказ о директној комуникацији између српске љепотице и Џефрија Епстајна!
Битно је напоменути да присуство њеног имена у овим документима не значи да је била жртва нити да је на било који начин учествовала у незаконитим активностима.
Подаци из докумената указују искључиво на то да су њени лични подаци дијељени од стране треће стране.
#Serbia | Jeffrey Epstein Files: An uncensored Serbian passport appears in the released documents.— Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) January 31, 2026
Dunav Intel strongly advises readers to carefully review the disclaimer below before proceeding.
An uncensored Serbian 🇷🇸 passport (including name, address and other personal… https://t.co/qwYaUQ39BL pic.twitter.com/j6nu2T9ZEx
