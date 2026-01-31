Gdje je danas Bojana Banjac, Srpkinja koja se spominje u Epstajnovim dokumentima

Ima Bojana Banjac odjeknulo je u subotu, 31. januara 2026. godine, u srpskim medijima nakon što su se pojavile informacije da se spominje u dokumentima predatora Džerfrija Epstajna.

Bojana Banjac bila je učesnica prvog srpskog Top modela i zauzela je drugo mjesto u popularnom takmičenju.

Gdje je danas

Lijepa Srpkinja bila je drugoplasirana u takmičenju Srpski Top Model.

Nakon učešća nastavila je da gradi uspješnu karijeru u modelingu.

Prije dvije godine udala se za dugogodišnjeg partnera i imaju dijete.

O njoj se malo zna, a lepa manekenka je veoma aktivna na Instagramu gdje redovno objavljuje fotografije sa svojom porodicom i sa putovanja.

Gdje su danas prva i treća učesnica

Neda Stojanović srpska publika pamti kao takmičarku koja je često bila emotivna, a suze su joj bile neizostavan dio svakog susreta sa žirijem.

Ipak, uprkos svojoj nježnoj i introvertnoj prirodi, uspjela je da osvoji glavnu nagradu i stekne status prvog srpskog top modela, čime je njena karijera dobila novi zamah.

Nakon pobjede, Neda je napustila domaće tržište i započela međunarodnu modnu karijeru. Njeno lice postalo je prepoznatljivo u modnim centrima poput Kine, Indije i Turske, a modne piste Milana i Pariza ubrzo su postale njen drugi dom. Sarađivala je s velikim svjetskim brendovima, potvrđujući da je zasluženo ponijela laskavu titulu.

U isti mah, krenulo joj je i na privatnom planu, te je od 2023. u braku, a emotivni kadrovi njenog vjenčanja mnoge su raznježili. Neda Stojanović, danas Filipović, prije godinu dana donijela je na svijet treće dijete.

"Treći put Bog pomaže, a nas je, poslije svega što smo prošli, nagradio duplo. Slava Bogu!", napisala je slavna ljepotica uz sliku sa blizancima, a čestitke i pozitivni komentari samo su se zaredali.

Milica Đorđević iz Mladenovca ostala je upamćena kao druželjubiva djevojka sa stavom "ortaka". Miličina sestra Tatjana Đorđević u sličnom vremenskom periodu se takmičila u šou-programu "Prvi glas Srbije".

Publici zapravo nije bilo poznato da je i Milica muzički talentovana.

Za Milicu se šuškalo da će nakon takmičenja početi da radi kao voditeljka, ali govorkanja se nisu ostvarila, pa je karijeru nastavila kao foto-model, budući da za posao manekenke nije imala dovoljnu visinu, piše "Mondo".

Šta stoji u Epstajnovim fajlovima

Iako ne postoji dokaz o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Džefrija Epstajna, dokumenti do kojih je "Informer" došao u posjed ukazuju da se Bojanino ime pojavljuje u mejlovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Epstajnu.

Prisustvo njenog imena u ovim dokumentima ne znači da je bila žrtva niti da je na bilo koji način učestvovala u nezakonitim aktivnostima. Podaci iz dokumenata ukazuju isključivo na to da su njeni lični podaci dijeljeni od treće strane.