Cijene goriva između Banjaluke i Laktaša različite - evo gdje je najjeftinije

ATV

13.03.2026

15:11

Cijene dizela na benzinskim pumpama na potezu od Laktaša do Banjaluke poprilično variraju.

Pa tako vozači mogu da uštede nekoliko maraka, ako natoče gorivo na pravom mjestu.

Najskuplje gorivo trenutno je na pojedinim pumpama na ulazu u Banjaluku, gdje litar dizela dostiže i 3,10 KM. Na drugim pumpama u istom području cijena je nešto niža i iznosi oko 2,99 KM po litru.

Međutim, vozači koji gorivo toče u Klašnicama mogu proći znatno povoljnije. Na jednoj pumpi u ovom mjestu litar dizela košta 2,87 KM, što je trenutno jedna od najnižih cijena na ovom potezu. Na još jednoj benzinskoj pumpi u ovom dijelu cijena iznosi oko 2,90 KM po litru.

Razlika između najniže i najviše cijene na ovoj relaciji tako iznosi više od 20 feninga po litru, što na rezervoaru od 50 litara može značiti uštedu veću od 10 maraka.

Nova poskupljenja izvjesna

Inače, naftaši su za "Srpskaingo" rekli da su nova poskupljenja u maloprodaji izvjesna, a razlog je rast cijena sirove nafte na svjetskoj berzi.

"Pumpe koje imaju niže cijene, kako nabavljaju nove, skuplje količine, tako moraju da idu sa poskupljenjima. Praktično, na većini pumpi dizel će uskoro biti preko 3 KM. Dakle, cijena goriva u maloprodaji i dalje ide gore", objašnjavaju naftaši.

Litar dizela je prije izbijanja rata na Bliskom istoku, na pumpama u Srpskoj u prosjeku koštao 2,3 KM.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Srpske je donijela Odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Njome će dodatno biti preciziran način obračuna marži i utvrđivanja prodajne cijene u slučajevima kad trgovci već imaju zalihe.

Novom odlukom se ne mijenja visina propisanih marži, koje su u veleprodaji 0,06, a u maloprodaji 0,25 KM po litru derivata.

