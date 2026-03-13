Značajan pad industrijske proizvodnje u FBiH

Ukupna industrijska proizvodnja u FBiH u januaru ove godine u odnosu na decembar 2025. godine manja je za 5,5 odsto, dok je u odnosu na januar 2025. godine manja za 10,1 odsto, saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Kapitalni proizvodi su u januaru u odnosu na decembar 2025. godine manji za 18,6 odsto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 6,2 odsto, intermedijarni proizvodi za 2,9, energija za 2,7 i netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,6 odsto.

Na godišnjem nivou, u januaru u odnosu na isti mjesec 2025. godine trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 25,1 odsto, netrajni proizvodi za široku potrošnju za 14,7 odsto, energija za 8,6, intermedijarni proizvodi za 6,9, a kapitalni proizvodi za 2,4 odsto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.