Značajan pad industrijske proizvodnje u FBiH

Izvor:
SRNA
13.03.2026
12:55
Komentari:0
Ukupna industrijska proizvodnja u FBiH u januaru ove godine u odnosu na decembar 2025. godine manja je za 5,5 odsto, dok je u odnosu na januar 2025. godine manja za 10,1 odsto, saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.
Kapitalni proizvodi su u januaru u odnosu na decembar 2025. godine manji za 18,6 odsto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 6,2 odsto, intermedijarni proizvodi za 2,9, energija za 2,7 i netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,6 odsto.
Na godišnjem nivou, u januaru u odnosu na isti mjesec 2025. godine trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 25,1 odsto, netrajni proizvodi za široku potrošnju za 14,7 odsto, energija za 8,6, intermedijarni proizvodi za 6,9, a kapitalni proizvodi za 2,4 odsto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.
Ekonomija
17 h0
Ekonomija
20 h0
Ekonomija
20 h0
Ekonomija
23 h0
Najnovije
Najčitanije
15
18
15
13
15
11
15
06
15
06
Trenutno na programu