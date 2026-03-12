Puštanje rezervi - niz olakšanja: Hoće li cijene goriva prestati da rastu?

Pojedine zemlje će pustiti određenu količinu nafte iz svojih rezervi. Međunarodna agencija za energetiku je ranije predložila da se iz rezervi oslobodi najveća količina nafte u istoriji kako bi se smanjila cijena sirove nafte, koja je porasla tokom američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Puštanje rezervi po prijedlogu Međunarodne agencije za energetiku, iako će prvenstveno koristiti glavnim ekonomijama, dio je niza olakšanja i na našu energetiku u ovoj situaciji, zbog lakšeg uvoza ali i stabilizacije trenutne cijene.

"NIS, će dobiti licencu za rad pančevačke rafinerije, s obzirom da 20% nafte i naftnih derivata dobijamo iz Srbije. Jedino ja se tome nadam da će dati licencu i s tim da se pokrijemo. Svi znate, danas je 2,85 do 3,10 KM litra, što otprilike to se kreće ovih dana gore - dole u 5 ili 10 pfeniga", rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Blago olakšanje zbog nanovo rada regionalnih uvoznika, i smirenja da ne eksplodiraju cijene barela potvrđuju i naftaši. Ali nestabilnost zbog rata stoji i pritisci su veliki. Apeluje na saradnju.

"Mislim da treba da radimo da pokušamo da ublažimo to na načine da ne pravimo sebi dodatne probleme. Ja bih ovom prilikom apelovao na prevoznike potpuno razumijevajući njihovu situaciju i nevjerovatan diskriminatorski odnos zemalja EU prema našim vozačima - u koliko budu blokirali granice, ako budu morali, da na neki način nađi načina da se propuste cisterne sa derivatima, jer mi nemamo neke zalihe ozbiljne koje mogu dugo trajati, svega par dana", ističe iz Krajinapetrol Milovan Bajić.

Pojedini distributeri su, kaže Bajić, čak ovih dana tražili da rasprodaju zalihe i zatvore svoje benzinske stanice. Do toga, nada se Bajić, neće doći. Nada se i da će prevladati razum kako i kod nas tako i u svijetu i da će se stvari stabilizovati. Trenutnu stabilizaciju cijena potvrđuju i ekonomisti, ali do kraja sukoba nema rješenja.

Međunarodna agencija za energetiku sazvala je proteklih dana najveće svjetske ekonomije za najveće puštanje naftnih rezervi do sad, ukupno 400 miliona barela nafte, radi stabilizovanja tržišta usljed sukoba Izraela i Irana. To bi pokrilo 16 dana zatvorenosti Ormuskog moreuza.