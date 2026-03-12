Novi detalji nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić: Evo šta je utvrdila istraga

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić iz Brestača, rođeni brat pjevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl marke "Suzuki" kojim je upravljao Dragan i putnički automobil "Opel Astra" kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je do nesreće došlo kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl. Tada je došlo do snažnog sudara, prednji deo motocikla udario je u zadnji desni dio automobila.

Kako je saopštio Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posjedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

"Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom vještačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno prije saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama", saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu, prenosi Kurir.