Pucnjava kod sinagoge: Policija na terenu, napadač ubijen

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel rekao je da su agenti na terenu zbog, kako je naveo, incidenta u kojem su učestvovali vozilo koje je namerno udarilo u objekat i naoružani napadač.

Prema izvještajima sa lica mjesta, vozilo je isprva udarilo u zgradu sinagoge, dok snimci pokazuju veliki broj policijskih vozila oko objekta iz čijeg krova izlazi dim.

Policija države Mičigen saopštila je da je upoznata sa incidentom sa aktivnim napadačem i pozvala građane da se ne približavaju tom području kako bi policijske ekipe mogle nesmetano da djeluju, prenosi Detroit Njuz.

Istovremeno su pojačane policijske patrole kod drugih vjerskih objekata u okrugu.

Jevrejska federacija Detroita saopštila je da je upoznata sa bezbjednosnim incidentom u sinagogi i da su jevrejske institucije u tom području iz predostrožnosti uvele privremenu blokadu.

Na mjesto događaja stigle su desetine policijskih i vozila hitnih službi iz više gradova u okrugu Ouklend, uključujući državnu policiju i policijske uprave Vest Blumfilda, Farmington Hilsa, Klosona, Oburn Hilsa, Birmingema i Plezant Ridža.

Portparol kancelarije šerifa okruga Ouklend Stiven Huber izjavio je da policija trenutno pretražuje zgradu, ali nije iznio dodatne detalje.

BREAKING: Armed FBI agents are rushing toward Temple Israel synagogue in West Bloomfield Township, Michigan, following reports of an active shooter.



pic.twitter.com/hw8n3AgsjY — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer izjavila je da prati izvještaje o incidentu sa pucnjavom u sinagogi i da vlasti rade sa policijom države Mičigen na prikupljanju dodatnih informacija.

"Antisemitizmu i nasilju nema mjesta u Mičigenu", poručila je Vitmer u objavi na društvenoj mreži Iks.