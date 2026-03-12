Pucnjava kod sinagoge: Policija na terenu, napadač ubijen

Izvor:
Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel rekao je da su agenti na terenu zbog, kako je naveo, incidenta u kojem su učestvovali vozilo koje je namerno udarilo u objekat i naoružani napadač.
Prema izvještajima sa lica mjesta, vozilo je isprva udarilo u zgradu sinagoge, dok snimci pokazuju veliki broj policijskih vozila oko objekta iz čijeg krova izlazi dim.
Policija države Mičigen saopštila je da je upoznata sa incidentom sa aktivnim napadačem i pozvala građane da se ne približavaju tom području kako bi policijske ekipe mogle nesmetano da djeluju, prenosi Detroit Njuz.
Istovremeno su pojačane policijske patrole kod drugih vjerskih objekata u okrugu.
Jevrejska federacija Detroita saopštila je da je upoznata sa bezbjednosnim incidentom u sinagogi i da su jevrejske institucije u tom području iz predostrožnosti uvele privremenu blokadu.
Na mjesto događaja stigle su desetine policijskih i vozila hitnih službi iz više gradova u okrugu Ouklend, uključujući državnu policiju i policijske uprave Vest Blumfilda, Farmington Hilsa, Klosona, Oburn Hilsa, Birmingema i Plezant Ridža.
Portparol kancelarije šerifa okruga Ouklend Stiven Huber izjavio je da policija trenutno pretražuje zgradu, ali nije iznio dodatne detalje.
Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer izjavila je da prati izvještaje o incidentu sa pucnjavom u sinagogi i da vlasti rade sa policijom države Mičigen na prikupljanju dodatnih informacija.
"Antisemitizmu i nasilju nema mjesta u Mičigenu", poručila je Vitmer u objavi na društvenoj mreži Iks.
