Orban: Apsurdno je

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je apsurdno da delegacija Mađarske u Kijevu može da vodi pregovore sa bilo kim, osim sa Ukrajincima.

"Dogovorene su konsultacije sa američkim advokatima i evropskim diplomatama u Kijevu, ali ukrajinski zvaničnici i dalje ne žele da se sastanu sa njima", naveo je Orban.

Mađarski stručnjaci doputovali su u Kijev kako bi razgovarali o stanju naftovoda “Družba”.

Orban je objavio snimak telefonskog razgovora sa zamjenikom ministra energetike Mađarske Gaborom Čepekom, koji predvodi mađarsku delegaciju u Kijevu.

Zamolio je Čepeka da traži sastanak sa predstavnicima ukrajinskog Ministarstva energetike i da pregleda infrastrukturne objekte naftovoda.

Orban je zatražio od mađarske delegacije da Kijevu prenese da Budimpešta želi da riješi situaciju u vezi sa "Družbom".

"Ne tražimo sukob, tražimo rješenje i željeli bismo da im pomognemo u osposobljavanju naftovoda", dodao je Orban.