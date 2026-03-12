Logo
Orban: Apsurdno je

Autor:

ATV

12.03.2026

18:34

Komentari:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je apsurdno da delegacija Mađarske u Kijevu može da vodi pregovore sa bilo kim, osim sa Ukrajincima.

"Dogovorene su konsultacije sa američkim advokatima i evropskim diplomatama u Kijevu, ali ukrajinski zvaničnici i dalje ne žele da se sastanu sa njima", naveo je Orban.

Mađarski stručnjaci doputovali su u Kijev kako bi razgovarali o stanju naftovoda “Družba”.

Orban je objavio snimak telefonskog razgovora sa zamjenikom ministra energetike Mađarske Gaborom Čepekom, koji predvodi mađarsku delegaciju u Kijevu.

Најновија вијест

Svijet

Iranci tvrde: Žena pokojnog Alija Hamneija je živa!

Zamolio je Čepeka da traži sastanak sa predstavnicima ukrajinskog Ministarstva energetike i da pregleda infrastrukturne objekte naftovoda.

Orban je zatražio od mađarske delegacije da Kijevu prenese da Budimpešta želi da riješi situaciju u vezi sa "Družbom".

"Ne tražimo sukob, tražimo rješenje i željeli bismo da im pomognemo u osposobljavanju naftovoda", dodao je Orban.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Kijev

Komentari (0)
