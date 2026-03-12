Logo
Pucnjava na Univerzitetu u SAD, ima povređenih

ATV

12.03.2026

17:20

Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених
Foto: Printskrin/Jutjub

Dvije osobe su povrijeđene nakon što je u četvrtak ujutru došlo do pucnjave na Univerzitetu Old Dominion u Norfolku, Virdžinija.

Prema navodima, napadač je mrtav, ali nije razjašnjeno pod kojim okolnostima je stradao.

Zvaničnici su rekli da je naoružani čovjek otvorio vatru u Konstant Holu neposredno prije 10:49 časova i da je hitna pomoć odmah reagovala. Povrijeđeni su prevezeni u lokalnu bolnicu.

Nastava je otkazana do kraja dana, a studenti i nastavnici su zamoljeni da izbjegavaju područje dok hitne službe nastavljaju istragu, prenosi Telegraf.

