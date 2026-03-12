Pucnjava na Univerzitetu u SAD, ima povređenih

Autor:ATV
Dvije osobe su povrijeđene nakon što je u četvrtak ujutru došlo do pucnjave na Univerzitetu Old Dominion u Norfolku, Virdžinija.
Prema navodima, napadač je mrtav, ali nije razjašnjeno pod kojim okolnostima je stradao.
Zvaničnici su rekli da je naoružani čovjek otvorio vatru u Konstant Holu neposredno prije 10:49 časova i da je hitna pomoć odmah reagovala. Povrijeđeni su prevezeni u lokalnu bolnicu.
Nastava je otkazana do kraja dana, a studenti i nastavnici su zamoljeni da izbjegavaju područje dok hitne službe nastavljaju istragu, prenosi Telegraf.
