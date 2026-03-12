Užasna nesreća: Prozor ubio čistačicu u biblioteci

U biblioteci u Žalcu dogodila se tragična nesreća na radu u kojoj je poginula 62-godišnja žena.

Kako se navodi, na ženu je, prilikom čišćenja, pao metalni prozor, a nesrećna žena je preminula na licu mjesta.

Policijska uprava Celje saopštila je da je u utorak obaviještena o tragičnoj nesreći na radu u Međuopštinskoj opštoj biblioteci Žalec.

"Prema prvim informacijama, metalni prozor je pao na 62-godišnju ženu koja je čistila prostorije i teško je povredio da je preminula na licu mjesta", napisali su.

Pored istražnog sudije i okružnog državnog tužioca, u uviđaju mjesta nesreće učestvovali su i celjski kriminalisti.

Kako je direktorka biblioteke Jolanda Železnik napisala za STA, ona je "potresena i u dubokoj tuzi" izrazila saučešće porodici preminule, koja je preko službe za čišćenje čistila Međuopštinsku opštu biblioteku Žalec.

Ona nije željela da govori o detaljima nesreće i odgovornosti.

"Istraga je u toku, naložena je obdukcija", dodala je, prenosi Telegraf.