Radovan se sa sinom šetao po prirodi, umalo zgazio gnijezdo poskoka

Snimak je objavljen na Fejsbuk stranici "Goranske šanse", a na njemu je nekoliko zmija na relativno malom prostoru.
Pretpostavlja se da su se onde okupile da bi se ugrijale na suncu, što je česta pojava u toplijem delu godine, kada izlaze nakon perioda zimskog mirovanja.
Poskok je najpoznatija i ujedno najotrovnija zmija koja živi u Hrvatskoj. Ipak, stručnjaci naglašavaju da te životinje u pravilu izbjegavaju ljude i napadaju samo ako se osjete ugroženima.
Stručnjaci zato savjetuju da se u takvim situacijama zadrži razmak, ne pokušava dirati ili uznemiravati životinje i omogućiti im da se same povuku.
