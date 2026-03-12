Recept koji vraća u mladost

Iskoristite kiseli kupus koji je ostao od zimnice i pretvorite ga u jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo sa dimljenom slaninom koje se priprema brzo.

Umjesto da kiseli kupus ostane neiskorišćen, lako može postati osnova za toplo i zasitno jelo koje podsjeća na tradicionalnu domaću kuhinju.

Kuvani kiseli kupus sa dimljenom slaninom jedno je od onih jednostavnih jela koja ne zahtijevaju mnogo sastojaka ni komplikovanu pripremu, a rezultat je bogat i pun ukus. Dimljena slanina daje kupusu dodatnu aromu i dubinu, pa jelo postaje pravi gurmanski užitak.

Najbolje od svega je što se priprema relativno brzo, pa je odličan izbor kada želite nešto domaće, toplo i zasitno bez dugog stajanja u kuhinji.

Sastojci:

500 g kiselog kupusa

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

150-200 g dimljene slanine

1 kašičica mljevene slatke paprike

1 lovorov list

Priprema:

U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja, pa dodajte sitno seckan crni luk i bijeli luk, kao i dimljenu slaninu isečenu na sitne kockice. Sve zajedno dinstajte nekoliko minuta dok luk ne omekša, a slanina ne pusti svoju aromu.

Kiseli kupus zatim dobro isperite pod mlazom hladne vode kako biste ublažili njegovu kiselost. Nakon toga ga dodajte u šerpu sa lukom i slaninom i sve pažljivo promiješajte da se sastojci sjedine.

U kupus ubacite lovorov list, mljevenu papriku i malo bibera, pa po potrebi dolijte malo vode i dodajte tek prstohvat soli. Poklopite šerpu i ostavite da se jelo krčka na laganoj vatri oko pola sata, uz povremeno miješanje i dolivanje male količine vode ako je potrebno.

Kada kupus omekša i svi ukusi se lijepo povežu, jelo je spremno za posluživanje. Može se jesti kao samostalan obrok, ali i kao odličan prilog uz pečeno meso, na primer uz svinjski vrat iz rerne.