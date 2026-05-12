Banjalučanin pao zbog "zelenašenja": Iznuđivao novac sugrađaninu

Autor:Ognjen Matavulj
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice V.R. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Zelenašenje“.
Naime, muškarac iz Banjaluke juče je prijavio da je od aprila tekuće godine do momenta prijave od lica V.G. u nekoliko navrata posuđivao novac, te da mu je za navedeno vraćao nesrazmjerno uvećane iznose novca.
Kako saznajemo, radi se o manjem iznosu novca.
Rad po prijavi je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
