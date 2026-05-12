Logo
Large banner

Banjalučanin pao zbog "zelenašenja": Iznuđivao novac sugrađaninu

Autor:

Ognjen Matavulj
12.05.2026 09:44

Komentari:

0
Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice V.R. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Zelenašenje“.

Naime, muškarac iz Banjaluke juče je prijavio da je od aprila tekuće godine do momenta prijave od lica V.G. u nekoliko navrata posuđivao novac, te da mu je za navedeno vraćao nesrazmjerno uvećane iznose novca.

Kako saznajemo, radi se o manjem iznosu novca.

Rad po prijavi je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zelenašenje

hapšenje

Banjaluka

PU Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

Društvo

Šta znači ako danas pada kiša i bude nevrijeme?

4 h

0
Састанак Полицијске управе Приједор одржан је састанак са представницима актива директора основних и средњих школа .

Gradovi i opštine

Bezbjednost maturanata na prvom mjestu: Pojačane kontrole policije u Prijedoru

4 h

0
Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

Republika Srpska

Građani na udaru novih prevara: Ne nasjedajte na priče lažnih rođaka

4 h

0
Шта се деси у организму када престанете да пијете кафу: Срце одмах другачије ради

Zdravlje

Šta se desi u organizmu kada prestanete da pijete kafu: Srce odmah drugačije radi

4 h

0

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Dvije osobe povrijeđene u slijetanju BMV-a kod Mrkonjića

5 h

0
Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

Hronika

Žena ubila muža, vatrogasci zatekli tijelo u lokvi krvi: Horor na Čukarici

5 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

U centru Beograda pronađeno tijelo u fazi raspadanja

6 h

0
Полиција Србија

Hronika

Brutalno nasilje u Novom Sadu: Muškarac pretučen metalnom šipkom

6 h

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner