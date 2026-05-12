Šta se desi u organizmu kada prestanete da pijete kafu: Srce odmah drugačije radi

Kafa, ima prednosti i mane. Mišljenja su podijeljena, te s toga jedne studije potvrđuju da ona poboljšava raspoloženje, jer kofein podstiče proizvodinju dopamina u mozgu, dok druge kažu da je to samo privremeno. Jedne kažu da pozitivno utiče na crijeva jer kofein pomaže u pražnjenju crijeva, dok druge ističu da je kafa diuretik i nikako nije dobra za cjelokupan organizam.

Naravno kao i u svemu, tako i u ispijanju kafe, potrebna je mjera. Kada je srce u pitanju, posebno ako imate određena zdravstvena stanja poput srčanih problema ili visokog krvnog pritiska, ako prestanete da pijete kafu ili smanjite količinu koju konzumirate, to bi moglo da pomogne vašem kardiovaskularnom sistemu, prenosi "Health Digest".

Advent Health objašnjava da kada pijete kafu, kofein ulazi u vaš krvotok kroz stomak i tanko crijevo. Kada uđe u vaše tijelo, počinje da stimuliše vaš nervni sistem. Receptori u vašim srčanim ćelijama su takođe stimulisani, zbog čega vaše srce kuca brže. Vaš protok krvi se takođe ubrzava. Oni primjećuju da je potrebno oko šest sati da ovi efekti nestanu.

Dalje, UC Davis Health ističe da ove promjene zdravi ljudi dobro podnose, ali je problem kod onih koji imaju povišeni krvni pritisak ili srčane probleme. To može da dovede do lupanje srca. Takođe može da izazove atrijalnu fibrilaciju i ubrzan rad srca. Prema Mejo klinici, neki ljudi koji redovno piju pića sa kofeinom takođe imaju tendenciju da imaju viši krvni pritisak. Ako je krvni pritisak previsok, može da natjera srce da radi jače, oštećujući ga tokom vremena i dovodeči do srčane insuficijencije.

Visok krvni pritisak može dodatno da doprinese bolesti koronarnih arterija jer dovodi do oštećenja i sužavanja arterija koje snabdijevaju srce (prema klinici Mejo).

Advent Health savjetuje da ako namjeravate da prestanete da pijete kafu, možda bi bilo pametno da postepeno smanjite količinu koju pijete tokom nekoliko dana kako biste izbjegli simptome odvikavanja kao što su magla u mozgu i glavobolja. Predlažu da zamijenite kafu bez kofeina i probate biljne čajeve bez kofeina. Kada se odviknete od kafe, vaši simptomi povezani sa kofeinom, kao što su ubrzan rad srca i povišen krvni pritisak, trebalo bi da se ublaže.

(Mondo)