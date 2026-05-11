Hantavirus sije paniku od Argentine do Španije: Šta kažu stručnjaci?

Stariji bračni par iz Holandije, koji je umro od zaraze hantavirusom tokom krstarenja na luksuznom brodu “Hondijus”, mnogo je putovao po zemlji u kojoj se broj inficiranih fatalnom bolešću skoro udvostručio tokom protekle godine.

Stručnjaci kažu da su za to krive klimatske promjene i uništavanje staništa.

Kruzer je u martu krenuo iz Ušuaje na jugu Argentine na “ekspediciju u prirodu Antarktika”. Prošao je pored kopnenog dijela Antarktika, Foklandskih ostrva, Južne Džordžije, ostrva Najtingejl, Tristana, Svete Jelene i Asensiona prije nego što je 3. maja stigao u vode Zelenortskih ostrva. Tamo je stajao usidren neko vrijeme usljed izbijanja zaraze hantavirusa, da bi se potom u srijedu uputio ka Tenerifima. U nedjelju je prva grupa putnika sa “kruzera smrti” počela da se iskrcava u luci Granadilja.

Putnici će biti direktno prevezeni iz luke vojnim autobusima do aerodroma i evakuisani avionom španske vlade u Madrid, gdje će biti smješteni u bolnicu i karantin, prenio je Rojters. Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će brod biti dezinfikovan.

Tragom prvih žrtava

Prve žrtve hantavirusa na kruzeru su muž i žena iz Holandije. Oni su se ukrcali na brod u Ušuaji 1. aprila. Muškarac (70) umro je na Svetoj Jeleni 11. aprila, a njegova žena (69) preminula je u Južnoj Africi nakon što se srušila na aerodromu “O.R. Tambo”. Dok su u toku evakuacija i potraga za kontaktima, argentinske vlasti pokušavaju da rekonstruišu kretanje holandskog para koji je mnogo putovao po njihovoj zemlji.

U Argentini 101 slučaj zaraze, 32 mrtvih

Kako piše CNN, broj slučajeva hantavirusa u Argentini skoro se udvostručio tokom protekle godine, dok su zabilježena 32 smrtna slučaja i najveći broj infekcija još od 2018. Stručnjaci za rast broja slučajeva krive klimatske promjene i uništavanje životinjskih staništa, jer se bolest najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara.

Visokorizične oblasti u Argentini:

Iako u Ušuaji posljednjih decenija nije zabilježen nijedan slučaj hantavirusa, virus je endemski prisutan u pojedinim dijelovima Argentine. Vjeruje se da je holandski bračni par posjetio različite regione zemlje, da su više puta prešli granicu sa susjednim Čileom i bili u Urugvaju prije ukrcavanja na kruzer.

Četiri geografske oblasti Argentine istorijski se smatraju visokorizičnima:

Sjeverozapad - pokrajine Salta, Huhuj i Tukuman

Sjeveroistok - Misiones, Formosa i Čako

Centralni dio zemlje - Buenos Ajres, Santa Fe i Entre Rios

Jug - Neuken, Rio Negro i Čubut

Andski soj i klimatske promjene

Epidemija na brodu povezana je sa andskim sojem hantavirusa – rijetkim, ali potencijalno veoma opasnim oblikom virusa koji se u pojedinim slučajevima može prenijeti sa čovjeka na čovjeka usljed bliskog kontakta.

Stručnjaci smatraju da degradacija životne sredine izazvana ljudskom aktivnošću doprinosi širenju virusa. "Sve češći kontakt ljudi sa divljim okruženjem i stvaranje manjih urbanih naselja u ruralnim oblastima doprinose pojavi slučajeva van istorijski endemskih područja", navodi argentinsko Ministarstvo zdravlja.

Roberto Debag, potpredsjednik Latinoameričkog društva za vakcinologiju, istakao je da su i šumski požari doveli do pomjeranja i ljudi i divljih životinja, čime se povećava rizik od zaraze za turiste koji borave na neočišćenim terenima, prenosi Blic.