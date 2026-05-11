Tramp: Odgovor Irana na američki prijedlog potpuno neprihvatljiv

11.05.2026 07:13

Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив
Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je odgovor Irana na prijedlog Vašingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv.

- Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'. Ne sviđa mi se - potpuno nepriprihvatljivo! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp u nedjelju uveče na svojoj mreži.

Ranije danas Pakistan je potvrdio da je od Irana primio odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i proslijedio ga Vašingtonu.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je za Al Džaziru da je u odgovoru Teheran izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera.

Prema navodima tog izvora, iranski odgovor predviđa i razgovore o postizanju dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz istovremeno insistiranje na potpunom ukidanju svih sankcija.

Teheran, kako se navodi, zahtijeva jasno definisan mehanizam za ukidanje sankcija koji bi garantovala međunarodna zajednica, kao i čvrste međunarodne garancije za sprovođenje eventualnog sporazuma sa Vašingtonom.

U odgovoru se takođe predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja bezbednosti u Ormuskom moreuzu i nuklearnog programa Irana, uz ocjenu da pregovori treba da budu zasnovani na "vrhovnim državnim interesima" i konsultacijama sa zemljama regiona.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

(Tanjug)

