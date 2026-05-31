U Gacku obilježavanje krsne slave opštine i Hrama Svete Trojice

Svečano je danas u Gacku, gdje se obilježava Trojičindan, krsna slava opštine i Hrama Svete Trojice. Veliki broj vjernika okupio se da proslavi slavu opštine i hrama.

Obilježavanje je počelo prazničnim jutrenjem i Svetom liturgijom u Starom hramu, nakon čega je uslijedila ulicama opštine svečana slavska litija. U porti hrama upriličeno je lomljenje slavskog kolača, a planiran je i prigodan kulturno-umjetnički program.

Proslavi prisustvuju brojni zvaničnici i gosti, među kojima su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, kao i brojne druge zvanice iz javnog i političkog života Republike Srpske.