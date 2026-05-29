Noćas u ponoć malo jači zemljotres, epicentar nedaleko od Bileće. Danas ponovo zemljotres ali onaj politički, epicentar skupštinska sala. Za predsjednika parlamenta izabran je Dražen Dunđer.

"U mom će radu prioritet biti da pokušam što više zavesti red u skupštinskoj sali da što više sa građanima Bileće imam komunikaciju da oni kažu šta je potrebno šta treba uvrstiti u dnevni red. Da bude organizovaniji moj kabinet", rekao je Dražen Dunđer, predsjednik SO Bileća.

Dunđera je predložio i izglasao Klub odbornika SNSDa sa koalicijom. Prvi čovjek Bileće je ranije za ATV rekao da imaju nekoliko dobrih kandidata za predsjednika parlamenta, danas nije siguran da je Dunđer najbolje rješenje.

"Nedavno ste nama u izjavi rekli da imate nekoliko dobrih kandidata , jeste li izabrali najboljeg? Pa izabrali smo predsjednika SO, je li najbolji to će pokazati vrijeme. Dugo smo razgovarali, dugo smo pričali i posto je u datom trenutku se iznašlo da je Dražen Dunđer rješenje naše", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Opštine Bileća.

Loše je to rješenje u glas kažu bilećki opozicionari. Okreću na metaforu.

"Svi smo bili svjedoci šta se desilo oko ponoći, to je tačno bilo predskazanje da će se danas u Bileći nešto loše desiti, evo svi smo svjedoci šta se desilo u skupštini našeg grada. Mislite na zemljotres? Na zemljotres, tako je", rekao je Bojan Vujović, odbornik SDS-a u SO Bileća.

"U carstvu slijepih ćoravi su kraljevi mislim da je sasvim dovoljno", rekao je Radenko Kuljić, odbornik pokreta „Bileća ispred svega“.

Dunđer se nije mnogo osvrtao na opoziciju, zasmetala mu je kako kaže rasklimana fotelja, planira odmah da kupi novu. A ima plan i kada je u pitanju kađenje.

"Ja se nadam da ću to odraditi kao poslanik i u Narodnoj Skupštini Republike Srpske", rekao je Dražen Dunđer, predsjednik SO Bileća.

Dražen Dunđer će biti kandidat za poslanika na listi Ujedinjene Srpske. U bilećkom parlamentu je decenijama, poznat je po čestim i oštrim diskusijama, galami, skečevima pa čak i tučama.