Logo
Large banner

Snimljeno divljanje na putu u BiH, navodno izazvao nesreću

Autor:

ATV
29.05.2026 08:10

Komentari:

0
Дивљање на путу код Мостара
Foto: Screenshot / X

Društvenim mrežama i grupama koje prate stanje na putevima u HNK-u juče tokom poslijepodneva proširio se snimak opasne vožnje.

Na snimku je vozilo koje se, prema dojavama građana, kretalo iz Mostara u smjeru Čapljine.

Prema informacijama koje su se dijelile u saobraćajnim grupama, riječ je o sivom karavanskom vozilu marke pežo. Građani su upozoravali druge vozače na oprez, navodeći kako se vozilo nakon Mostara kretalo južno, prema Buni, Počitelju i Čapljini.

Беба и мама

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 17 beba

"Hercegovina.info" nezvanično saznaje sa terena da se sumnja da je vozilo prethodno ukradeno. Prema istim informacijama, vozač je navodno izazvao saobraćajnu nesreću na području Balinovca, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Vozilo je, prema posljednjim informacijama koje su se proširile među građanima, zadnji put viđeno na području Počitelja.

Na snimku koji je dostavljen redakciji vidi se vozilo u saobraćaju, ali okolnosti događaja za sada nisu zvanično potvrđene. Takođe nije zvanično potvrđeno ko je upravljao vozilom ni pod kojim okolnostima je došlo do nesreće.

U saobraćajnim grupama građani su navodili i kako je vozač tokom kretanja prema jugu navodno ugrozio motociklistu na području ispod Bune. Spominju se i tvrdnje da je prije Počitelja nekoga udario i pobjegao, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Ротација полиција

Hronika

Avganistanac nanio teške povrede nožem Srbinu: Mladić (22) se bori za život

Prema nezvaničnim informacijama s terena, policija je obaviještena i preduzima mjere na pronalasku vozača te utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vožnja

bahata vožnja

Mostar

Vozači

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Књига пјесмица за дјецу са потешкоћама говора промовисана у Добоју

Gradovi i opštine

U Doboju promovisana knjiga dječijih pjesmica za djecu sa poteškoćama u govoru

11 h

0
Подјела IT опреме у школи у Шековићима podjela IT opreme u Šekovićima

Gradovi i opštine

Podjela IT opreme u školi u Šekovićima još jedna potvrda da Srpska ulaže u znanje i budućnost

16 h

0
Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

Gradovi i opštine

Opština Ribnik podržala mjeru Vlade Srpske: Besplatni udžbenici u interesu učenika i porodica

16 h

2
Пољопривредници још чекају средства из градског буџета у Бијељини

Gradovi i opštine

Poljoprivrednici još čekaju sredstva iz gradskog budžeta u Bijeljini

17 h

3

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner