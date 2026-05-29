Snimljeno divljanje na putu u BiH, navodno izazvao nesreću

Društvenim mrežama i grupama koje prate stanje na putevima u HNK-u juče tokom poslijepodneva proširio se snimak opasne vožnje.

Na snimku je vozilo koje se, prema dojavama građana, kretalo iz Mostara u smjeru Čapljine.

Prema informacijama koje su se dijelile u saobraćajnim grupama, riječ je o sivom karavanskom vozilu marke pežo. Građani su upozoravali druge vozače na oprez, navodeći kako se vozilo nakon Mostara kretalo južno, prema Buni, Počitelju i Čapljini.

"Hercegovina.info" nezvanično saznaje sa terena da se sumnja da je vozilo prethodno ukradeno. Prema istim informacijama, vozač je navodno izazvao saobraćajnu nesreću na području Balinovca, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Vozilo je, prema posljednjim informacijama koje su se proširile među građanima, zadnji put viđeno na području Počitelja.

Na snimku koji je dostavljen redakciji vidi se vozilo u saobraćaju, ali okolnosti događaja za sada nisu zvanično potvrđene. Takođe nije zvanično potvrđeno ko je upravljao vozilom ni pod kojim okolnostima je došlo do nesreće.

U saobraćajnim grupama građani su navodili i kako je vozač tokom kretanja prema jugu navodno ugrozio motociklistu na području ispod Bune. Spominju se i tvrdnje da je prije Počitelja nekoga udario i pobjegao, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Prema nezvaničnim informacijama s terena, policija je obaviještena i preduzima mjere na pronalasku vozača te utvrđivanju svih okolnosti događaja.