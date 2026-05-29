Logo
Large banner

Potvrđena prodaja N1 i Nove S televizije i drugih medija Adrija Njuza

Autor:

ATV
29.05.2026 18:07

Komentari:

2
Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза
Foto: N1

Junajted Grupa je saopštila da je postignut dogovor o prodaji kompanije Adrija Njuz u čijem sastavu se nalaze mediji Forbs Adria, N1, Nova S, Vijesti, Danas, Radar i Nova Srbija vlasnicima Juronjuza.

Prema navodima iz saopštenja, kompanija Samer Paret, kao krajnji vlasnik Adrija Njuza, prodaje ovaj medijski sistem međunarodnoj investicionoj grupi Alpak Kapital sa sjedištem u Lisabonu.

U okviru Adrija Njuza nalaze se mediji Forbs Adria, N1 (uključujući i izdanje za Bosnu i Hercegovinu), Vijesti, Danas, Radar i Nova Srbija.

U zvaničnom saopštenju Junajted Grupe nije precizirano kolika je vrijednost transakcije, dok su pojedini regionalni mediji, posebno u Srbiji, ranije navodili iznos od oko 30 miliona eura.

Јасмин Мушановић

Društvo

Preminuo urednik portala N1 televizije Jasmin Mušanović

Iz Alpak Kapitala poručeno je da kompanija ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju međunarodnim medijskim kućama, među kojima je i Juronjuz, te da će ova akvizicija doprinijeti dugoročnoj stabilnosti i nezavisnosti Adrija Njuza.

Vjerujemo u neutralno i nezavisno novinarstvo zasnovano na činjenicama, uz stabilno i održivo poslovanje i finansijske rezultate. Ovo nisu prazne riječi, njih svakodnevno dokazuje rad naših novinara, a prepoznaju ih sve nezavisne i kredibilne organizacije na tržištu - naveli su iz Alpak Kapitala.

Iz Junajted Grupe ističu da je prodaja dio ranije definisanog strateškog cilja iz 2025. godine, kojim se želi osigurati dugoročna nezavisnost ovih medijskih kuća.

Н1 полицајац судар

Srbija

Vozilo N1 udarilo policajca na motoru

Već duže vrijeme u javnosti kruže tvrdnje da postoje politički interesi za preuzimanje kontrole nad Adrija Njuzom, čiji mediji često kritički izvještavaju o vlasti, a ova transakcija dodatno je pojačala takva tumačenja.

Alpak Kapital poslovno sarađuje s Telekomom Srbije, koji je vlasnik licenci za Juronjuz u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prodaja

N1

Junajted Grupa

Adrija Njuz

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Инфлација

Ekonomija

Godišnja inflacija u Njemačkoj preliminarno usporila

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Teheran ne smije imati nuklearno oružje, Ormuski moreuz mora biti otvoren odmah

3 h

1
Саво Минић на конференцији за новинаре након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци

Republika Srpska

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

3 h

1
Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

Republika Srpska

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

3 h

5

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Potukli se otac i maloljetni sin, muškarac preminuo od povreda

6 h

0
Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Srbija

Nove cijene goriva: Dizel jeftiniji, benzin poskupio

7 h

0
Појас Пресвете Богородице

Srbija

Novac od poklonjenja Pojasu Presvete Bogorodice Srbima na Kosovu i Metohiji

7 h

0
Полиција Србија

Srbija

Muškarac pokušao da otme djevojčice usred dana: "Vukao ih je za ruku, po zemlji"

8 h

0

  • Najnovije

20

48

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20

48

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

20

42

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

20

39

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20

35

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner