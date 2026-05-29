Potvrđena prodaja N1 i Nove S televizije i drugih medija Adrija Njuza

Junajted Grupa je saopštila da je postignut dogovor o prodaji kompanije Adrija Njuz u čijem sastavu se nalaze mediji Forbs Adria, N1, Nova S, Vijesti, Danas, Radar i Nova Srbija vlasnicima Juronjuza.

Prema navodima iz saopštenja, kompanija Samer Paret, kao krajnji vlasnik Adrija Njuza, prodaje ovaj medijski sistem međunarodnoj investicionoj grupi Alpak Kapital sa sjedištem u Lisabonu.

U okviru Adrija Njuza nalaze se mediji Forbs Adria, N1 (uključujući i izdanje za Bosnu i Hercegovinu), Vijesti, Danas, Radar i Nova Srbija.

U zvaničnom saopštenju Junajted Grupe nije precizirano kolika je vrijednost transakcije, dok su pojedini regionalni mediji, posebno u Srbiji, ranije navodili iznos od oko 30 miliona eura.

Iz Alpak Kapitala poručeno je da kompanija ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju međunarodnim medijskim kućama, među kojima je i Juronjuz, te da će ova akvizicija doprinijeti dugoročnoj stabilnosti i nezavisnosti Adrija Njuza.

Vjerujemo u neutralno i nezavisno novinarstvo zasnovano na činjenicama, uz stabilno i održivo poslovanje i finansijske rezultate. Ovo nisu prazne riječi, njih svakodnevno dokazuje rad naših novinara, a prepoznaju ih sve nezavisne i kredibilne organizacije na tržištu - naveli su iz Alpak Kapitala.

Iz Junajted Grupe ističu da je prodaja dio ranije definisanog strateškog cilja iz 2025. godine, kojim se želi osigurati dugoročna nezavisnost ovih medijskih kuća.

Već duže vrijeme u javnosti kruže tvrdnje da postoje politički interesi za preuzimanje kontrole nad Adrija Njuzom, čiji mediji često kritički izvještavaju o vlasti, a ova transakcija dodatno je pojačala takva tumačenja.

Alpak Kapital poslovno sarađuje s Telekomom Srbije, koji je vlasnik licenci za Juronjuz u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

(Kliks)

