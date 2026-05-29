Logo
Large banner

Potukli se otac i maloljetni sin, muškarac preminuo od povreda

Autor:

ATV
29.05.2026 14:18

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Maloljetni G. M. (17) osumnjičen je da je počinio krivično djelo ubistvo, tako što je, kako se sumnja, u porodičnoj kući u Bečeju usmrtio svog oca (54) nakon fizičkog sukoba koji se dogodio u večernjim satima.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubistvo se dogodilo oko 20 časova u Šumskoj ulici. Kako se navodi, nakon obračuna sa ocem, sedamnaestogodišnjak je sam pozvao policiju i prijavio da je došlo do tuče, kao i da postoji mogućnost da je njegov otac preminuo usljed zadobijenih povreda.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Američka administracija pravedno tretira Srpsku

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca starog 54 godine.

Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do porodične tragedije.

Maloljetniku je, prema dostupnim informacijama, određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Полиција Републике Српске

Hronika

Ukradeno 14 hiljada KM iz kuće, uhapšen Banjalučanin

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvijetli kako je došlo do sukoba koji je imao tragičan epilog, kao i da li su postojale ranije prijave ili problemi u porodici koji bi mogli da budu od značaja za ovaj slučaj.

Za sada nije poznato šta je prethodilo fizičkom obračunu između oca i sina.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Sukob

Srbija

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Srbija

Nove cijene goriva: Dizel jeftiniji, benzin poskupio

4 h

0
Појас Пресвете Богородице

Srbija

Novac od poklonjenja Pojasu Presvete Bogorodice Srbima na Kosovu i Metohiji

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

Muškarac pokušao da otme djevojčice usred dana: "Vukao ih je za ruku, po zemlji"

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Djevojčicu drugarica izbola po genitalijama: Jezivo vršnjačko nasilje u Bujanovcu

7 h

0

  • Najnovije

17

23

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

17

19

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

17

14

Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

17

10

Centar dana, 29.05.2026.

16

58

Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner