Potukli se otac i maloljetni sin, muškarac preminuo od povreda

Maloljetni G. M. (17) osumnjičen je da je počinio krivično djelo ubistvo, tako što je, kako se sumnja, u porodičnoj kući u Bečeju usmrtio svog oca (54) nakon fizičkog sukoba koji se dogodio u večernjim satima.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubistvo se dogodilo oko 20 časova u Šumskoj ulici. Kako se navodi, nakon obračuna sa ocem, sedamnaestogodišnjak je sam pozvao policiju i prijavio da je došlo do tuče, kao i da postoji mogućnost da je njegov otac preminuo usljed zadobijenih povreda.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca starog 54 godine.

Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do porodične tragedije.

Maloljetniku je, prema dostupnim informacijama, određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvijetli kako je došlo do sukoba koji je imao tragičan epilog, kao i da li su postojale ranije prijave ili problemi u porodici koji bi mogli da budu od značaja za ovaj slučaj.

Za sada nije poznato šta je prethodilo fizičkom obračunu između oca i sina.

