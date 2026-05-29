Djevojčicu drugarica izbola po genitalijama: Jezivo vršnjačko nasilje u Bujanovcu

Više javno tužilaštvo u Vranju ispituje slučaj koji se desio u Bujanovcu, kada je prijavljeno da je djevojčicu od 12 godina, drugarica izbola po genitalijama plastičnom viljuškom.

Slučaj vršnjačkog nasilja je policiji prijavila majka oštećene djevojčice iz Bujanovca.

Zbog maloljetnih lica i osjetljivosti slučaja, iz svih nadležnih ustanova i institucija, kažu da ne mogu da saopšte više detalja, osim da je istraga u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, djevojčice su se vraćale iz škole, a kada su ušle u jedan haustor, a dvije godine starija djevojčica je mlađu izbola viljuškom po genitalijama.

Slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad u Bujanovcu, a djevojčica poslata kod ginekologa.

(Blic)