"Klinci-ubice" u srpskim klanovima: Spremni da počine masakr i za 1.000 evra

Srbiju je prethodnih dana šokirala vijest da je za ranjavanje vlasnika restorana „Džeri“, G. S., osumnjičen mladić M. D. (24), međutim, ono što još više zabrinjava jeste činjenica da „klinci-ubice“ postaju sve popularnije sredstvo za obračunavanje kriminalnih klanova.

Prema nezvaničnim informacijama, „vračarski klan“ je za M. D. (24) iznajmio stan u blizini restorana na Novom Beogradu i obećano mu je 100.000 evra ako ubije vlasnika poznatog beogradskog restorana. Upravo taj slučaj ponovo je otvorio jezivu temu o kojoj stručnjaci godinama upozoravaju: kriminalni klanovi sve češće za ubistva i mafijaške obračune angažuju maloljetnike i veoma mlade ljude.

Juče je u Višem sudu u Beogradu počelo suđenje Nikoli Babiću (21), optuženom za teško ubistvo Ivana Aleksića (24) u centru Beograda. Prema optužnici, Babić i maloljetni B. R. izvršili su sačekušu 6. juna 2025. Babić je pucao iz pištolja M-57, a maloljetnik iz „valtera“. Ivan Aleksić je pogođen sa više hitaca, uključujući prostrelnu ranu glave, koja je raznijela moždano tkivo. Uspio je da upali „rendž rover“ i krene, ali je nakon nekoliko desetina metara izgubio kontrolu i udario u vozilo GSP-a, gdje je preminuo na licu mjesta.

Prema tvrdnjama bezbjednosnih stručnjaka, klanovi danas više ne koriste samo „profesionalce“, već maloljetnike i mlađe osobe bez ozbiljnog dosijea, navijače i problematične tinejdžere koje je lako izmanipulisati novcem, statusom i pričom o brzom usponu u podzemlju.

Da je trend ozbiljan pokazuju i brojni slučajevi iz prethodnih godina. Statistika iz 2023. godine pokazuje da je čak 26 maloljetnika počinilo ubistvo.

Javnost je ostala u šoku i nakon ubistva Luke Žižića, vlasnika kafića „Ritual“ na Novom Beogradu, kojeg je 2022. godine usred lokala ubio maskirani napadač. Za zločin je kasnije osuđen Stefan Milašinović, koji je u trenutku ubistva imao svega 24 godine. Istraga je tada pokazala da je likvidacija bila pažljivo organizovana, a mediji su pisali da su mladi izvršioci danas spremni da ubiju i za relativno male sume novca, čak i za 1.000 evra.

Jedan od slučajeva koji je godinama potresao Srbiju jeste i ubistvo u Rakovici 2022. godine, kada je mladić sa maskom Gavrila Principa na licu nasmrt izbo vršnjaka Aleksandra Tatalovića. Ubica Damjan Gvozdenović imao je samo 23 godine kada je počinio zločin.

Kriminolozi upozoravaju da vrbovanje maloljetnika uglavnom počinje preko navijačkih grupa, sitnog kriminala, droge i nasilnih uličnih ekipa. Mladi prvo dobijaju manje zadatke, a zatim ih kriminalci postepeno uvlače u ozbiljna krivična djela. Nekada su likvidacije obavljali ljudi iz podzemlja koji su godinama bili u kriminalu. Danas klanovi angažuju maloljetnike koje mogu lako da zamijene i koji često ni ne znaju ko je pravi naručilac ubistva.

Posebno zabrinjava činjenica da su izvršioci najtežih zločina danas sve mlađi. U više istraga vođenih u Srbiji i regionu pojavljivali su se tinejdžeri od 16 i 17 godina kao direktni izvršioci pucnjava, sačekuša i mafijaških obračuna. Jedan od posljednjih primjera jeste šesnaestogodišnjak koji je pokušao da ubije prijatelja Nenada Alajbegovića Alibega. Maloljetnik je ušao u pun restoran, šetao među gostima, a onda stao iza leđa N. K. (30) i u njega ispalio osam hitaca.

Stručnjaci objašnjavaju da kriminalne grupe maloljetnike biraju jer dobijaju blaže kazne, manje su sumnjivi policiji i lakše ih je kontrolisati. To su za klanove „potrošni vojnici“. Ako budu uhapšeni, nalogodavci ostaju zaštićeni. Poslednji slučaj ranjavanja vlasnika restorana „Džeri“ još jednom je pokazao koliko duboko kriminalne grupe zadiru među mlađu populaciju pretvarajući ih u sredstvo za najteže zločine, prenosi Informer.