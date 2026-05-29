CIK nije ovjerila prijavu SDS za izbore

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici nije ovjerila prijavu Srpske demokratske strane zato što nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK.

Pored SDS-a, nije ovjerena ni prijava Naše stranke, Snage naroda i BPS.

"Za SDS je takođe utvrđeno da imaju neizmirenih obaveza po osnovu novčanih kazni koje je izrekla CIK. Predlažemo da se obavijesti politička stranka da izvrši uplatu novčane kazne i dokaz o uplati dostavi CIK-u. Isti slučaj je i za Našu stranku", rečeno je na sjednici.

BiH Niko ne brani okupaciju kao Bošnjaci u BiH

Za Bosanskohercegovačku stranku Sefer Halilović nije bilo ovjere jer nisu prikupili dovoljan broj potpisa i zbog neizmirenih novčanih obaveza po osnovu kazni koje je izrekla CIK, a zbog nedovoljnog broja potpisa odbijena je i Posavska stranka i MOST.