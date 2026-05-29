CIK nije ovjerila prijavu SDS za izbore

Autor:Slaviša Đurković
Komentari:2
Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici nije ovjerila prijavu Srpske demokratske strane zato što nisu platili ranije izrečene kazne koje je odredio CIK.
Pored SDS-a, nije ovjerena ni prijava Naše stranke, Snage naroda i BPS.
"Za SDS je takođe utvrđeno da imaju neizmirenih obaveza po osnovu novčanih kazni koje je izrekla CIK. Predlažemo da se obavijesti politička stranka da izvrši uplatu novčane kazne i dokaz o uplati dostavi CIK-u. Isti slučaj je i za Našu stranku", rečeno je na sjednici.
Za Bosanskohercegovačku stranku Sefer Halilović nije bilo ovjere jer nisu prikupili dovoljan broj potpisa i zbog neizmirenih novčanih obaveza po osnovu kazni koje je izrekla CIK, a zbog nedovoljnog broja potpisa odbijena je i Posavska stranka i MOST.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
