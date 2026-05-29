Antonio Zanardi Landi zvanično kandidat za visokog predstavnika u BiH

Autor:ATV
Komentari:2
Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Prema pisanju portala Politički.ba, italijanske vlasti navode da je kandidatura Zanardija Landija predstavlja posvećenost Italije zapadnom Balkanu.
U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvo, uključujući funkciju diplomatskog savjetnika dvojice predsjednika Italije.
Navode i da vjeruju kako je Zanardi Landi kandidat oko kojeg članovi Savjeta za implementaciju mira (PIK) mogu postići konsenzus.
Ranije je portal Kliks.ba pisao da je Landi izbor Vašingtona, a konačni stav se očekuje 3. i 4. juna kada će biti održana sjednica PIK-a.
Snažna podrška koju je OHR uživao od strane SAD-a nestala je dolaskom nove administracije predvođene Donaldom Trampom.
BiH
Hvala i zbogom Šmitu: SAD diplomatski okrenula ploču
Zaokret SAD prema OHR-u i PIK-u dao se naslutiti još prošle godine na obilježavanju godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada se na konferenciji u Dejtonu obratio zamjenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau i poručio da je Amerika završila sa pravljenjem nacija.
Potvrda zaokreta najbolje se osjetila na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti posvećenoj BiH. Tada je u diplomatskom tonu američka predstavnica Temi Brus poručila da novi visoki predstavnik u BiH stiže sa mnogo ograničenijim setom odgovornosti i da će sva njegova djelovanja biti fokusirana na domaće aktere, odnosno njihovo preuzimanje odgovornosti.
BiH
Čović: Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja
"Naredni visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica u BiH. Suverena BiH je ona u kojoj domaći političari donose odluke podržane od međunarodnih aktera, a ne diktirana", poručila je Brus i istakla da budući visoki predstavnik treba da ispunjava pomenute uslove - povjerenje i nepristrasnost.
Ni tu nije kraj oštrih poruka SAD kolegama u Evropi. Najzvučnija je ona da PIK i evropski "saveznici" mogu imati svoja rješenja za novog visokog predstavnika, ali da se pita i SAD.
"Nadamo se da ćemo raditi sa vama svima, ali takođe imamo svoje kandidate na umu ako bude potrebe. Vremena je malo".
Antonio Zanardi Landi rođen je 1950. godine u Udinama, diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a diplomatsku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina. Bio je prvi Italijan koji je pohađao prestižnu francusku školu ENA u Parizu, instituciju kroz koju su prošli brojni evropski državnici i diplomate.
Službovao je u Otavi, Teheranu, Londonu i Vatikanu. Najvažniji njegovi angažmani su u Srbiji i Rusiji koje je obavljao od 2004. do 2006., odnosno 2010. do 2013. godine.
U svom nedavnom intervjuu poručio je da se američke politike prema Evropi i Balkanu mijenjaju, tvrdeći da se Vašington udaljava od politika koje su bile prisutne nakon Dejtona.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
8 h22
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
2 d0
BiH
2 d0
Najnovije
17
23
17
19
17
14
17
10
16
58
Trenutno na programu