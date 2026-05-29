Antonio Zanardi Landi zvanično kandidat za visokog predstavnika u BiH

29.05.2026 16:20

Foto: Youtube/FederlegnoArredo

Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Prema pisanju portala Politički.ba, italijanske vlasti navode da je kandidatura Zanardija Landija predstavlja posvećenost Italije zapadnom Balkanu.

U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvo, uključujući funkciju diplomatskog savjetnika dvojice predsjednika Italije.

Navode i da vjeruju kako je Zanardi Landi kandidat oko kojeg članovi Savjeta za implementaciju mira (PIK) mogu postići konsenzus.

Ranije je portal Kliks.ba pisao da je Landi izbor Vašingtona, a konačni stav se očekuje 3. i 4. juna kada će biti održana sjednica PIK-a.

Amerika promijenila stav

Snažna podrška koju je OHR uživao od strane SAD-a nestala je dolaskom nove administracije predvođene Donaldom Trampom.

Zaokret SAD prema OHR-u i PIK-u dao se naslutiti još prošle godine na obilježavanju godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada se na konferenciji u Dejtonu obratio zamjenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau i poručio da je Amerika završila sa pravljenjem nacija.

Potvrda zaokreta najbolje se osjetila na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti posvećenoj BiH. Tada je u diplomatskom tonu američka predstavnica Temi Brus poručila da novi visoki predstavnik u BiH stiže sa mnogo ograničenijim setom odgovornosti i da će sva njegova djelovanja biti fokusirana na domaće aktere, odnosno njihovo preuzimanje odgovornosti.

"Naredni visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica u BiH. Suverena BiH je ona u kojoj domaći političari donose odluke podržane od međunarodnih aktera, a ne diktirana", poručila je Brus i istakla da budući visoki predstavnik treba da ispunjava pomenute uslove - povjerenje i nepristrasnost.

Ni tu nije kraj oštrih poruka SAD kolegama u Evropi. Najzvučnija je ona da PIK i evropski "saveznici" mogu imati svoja rješenja za novog visokog predstavnika, ali da se pita i SAD.

"Nadamo se da ćemo raditi sa vama svima, ali takođe imamo svoje kandidate na umu ako bude potrebe. Vremena je malo".

Ko je Antonio Zanardi Landi

Antonio Zanardi Landi rođen je 1950. godine u Udinama, diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a diplomatsku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina. Bio je prvi Italijan koji je pohađao prestižnu francusku školu ENA u Parizu, instituciju kroz koju su prošli brojni evropski državnici i diplomate.

Službovao je u Otavi, Teheranu, Londonu i Vatikanu. Najvažniji njegovi angažmani su u Srbiji i Rusiji koje je obavljao od 2004. do 2006., odnosno 2010. do 2013. godine.

U svom nedavnom intervjuu poručio je da se američke politike prema Evropi i Balkanu mijenjaju, tvrdeći da se Vašington udaljava od politika koje su bile prisutne nakon Dejtona.

