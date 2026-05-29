Teška nesreća u Hrvatskoj: Poginuo maturant, troje povrijeđenih

Jedna osoba je poginula, a troje je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjesto Gornja Reka kod Jastrebarskog u Hrvatskoj. Život je izgubio 18-godišnji učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara.

Nesrećni mladić je preminuo na mjestu nesreće od zadobijenih povreda.

Kako je saopštila Policijska stanica Jastrebarsko, nesreća se dogodila nakon što je automobil iz zasad neutvrđenog razloga sletio s puta. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragične nesreće.

U automobilu bile četiri osobe

U automobilu su se nalazile ukupno četiri osobe. Povrijeđeni su vozač i dvije putnice, a jedna od njih zadobila je teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila na zavoju uz most, u blizini objekta u kojem se već godinama održava matursko veče srednjoškolaca. Mještani tog područja ističu kako je riječ o dionici puta na kojoj su se i ranije događale brojne saobraćajne nesreće.